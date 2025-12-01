「台灣之盾」首批軍購曝 專家讚：防空能力提升成「千里眼+千手觀音」

總統賴清德上週正式提出8年1.25兆元國防預算計劃，傳出國防部正在與AIT安全合作組協調整合9項對美軍購要價書，其中「台灣之盾」首波對美軍購也曝光，包含第4套並具備美軍現役整合戰鬥指揮系統IBCS的愛國者3型飛彈等，軍事專家形容這能將台灣防空系統提升為「千里眼加上千手觀音」。而國防部長顧立雄今（1）天到立法院備詢時，依舊低調不證實。

傳台美傳合作整合9項要價書 顧立雄低調未證實

總統宣布將打造「台灣之盾」加強防衛能力，未來八年更將投入1.25兆元國防預算計劃。不過國防部對軍購項目保密到家，有平面媒體搶先曝光首波採購案，據了解國防部正與AIT安全合作組整合9大項對美軍購要價書，其中就包含打造台灣之盾所需的採購第4套、3個連的愛國者3型防空飛彈，並且「指管」將採用美軍現役整合戰鬥指揮系統IBCS，大幅提升台灣防空能力。

廣告 廣告

平面媒體搶先曝光「台灣之盾」首批軍購。圖／台視新聞

軍事專家形容這能將台灣防空系統提升為「千里眼加上千手觀音」，可以進行聯合接戰，應付飽和攻擊。而國防部長顧立雄今（1）天到立法院備詢時依舊低調不證實，只說相關的感知系統、提高攔截率，都是現在整體防空目標。

藍委嗆1.25兆元軍購推向戰爭 徐國勇：如廁完才買衛生紙？

藍委徐巧芯質疑，1.25兆元是在戰爭中的國家才會用這樣比率去編列，請問兩岸現在要面臨戰爭了嗎？遭民進黨發言人吳崢嗆「買壽險也不會去問，你們家是準備死人喔？」被挨轟失言。徐巧芯抓準機會反嗆，「吳崢的意思是說投入經費後，武器沒有來也沒關係嗎？這樣的說法跟交保護費又有什麼兩樣呢？」

不過民進黨秘書長徐國勇替吳崢緩頰，「每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？」還說有的人講得更粗魯：「你總不能上完廁所，才去買衛生紙吧。」 1.25兆國防特別預算朝野緊盯，嚴格把關，卻歪樓成了交保護費和買衛生紙之爭的口水戰。

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

首批9項對美軍購案曝光？ 顧立雄：美方知會前不會對外說明

志願役3萬元未列115年總預算 國防部改推依任務屬性「區隔式加給」

近期中國軍事宣傳頻繁 顧立雄形容：台灣民主社會較「從從容容」