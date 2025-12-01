「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列

為了強化我軍重層防衛體系，首波對美軍購要價書曝光，內容包含愛國者三型防空飛彈，以及美商的IBCS系統。（示意圖／Pexels）





為了強化我軍重層防衛體系，首波對美軍購要價書曝光，內容包含愛國者三型防空飛彈，以及美商的IBCS系統，據了解IBCS是一套防空戰鬥的指揮管理系統，可把雷達及飛彈系統整合成共同圖像，抵禦進犯敵軍。

總統賴清德喊出將投入1.25兆預算，打造台灣之盾強化防衛。首波軍購要價書曝光，內容包含第4套具備戰鬥整者揮系統IBCS的愛國者3型飛彈，以及性能提升9個愛國者聯戰機制的採購案，其中美商諾斯洛普格魯曼打造的IBCS系統成整合，國軍空防火力的重要關鍵。

靶機模擬敵軍飛彈進犯，兩枚愛國者系列飛彈接力升空展開攔截，監視畫面中清楚看見愛國者飛彈擊毀架靶機。這套整合防空戰鬥指揮系統，IBCS能將不同感測器資訊融合建立共同作戰圖像，選擇最適合武器來執行攔截，縮短反應時間提升接戰效能。

國防院戰略資源所長蘇紫雲：「它的作用是把所有的，雷達跟防空單元都整合起來，讓台灣之盾有點像，說是千里眼，以及千手觀音的一個比喻，看得遠而且可以觀察到所有，空中來犯的目標。

立委（國）徐巧芯：「我們台灣有非常多，我們自己自製研發的飛彈，那能不能夠去跟這個，未來的台灣之盾，去做一個整合，現在目前看起來，是沒有答案的，提高國防預算，這是必要且重要，但它一定要有一個上限，不是說你把所有的經費，都丟進去做軍備競賽。」

在野就實際的執行層面提出質疑，畢竟指管系統採購，還包含人員技術運用，最重要的是後續升級、維修、維護等等每筆，都得耗費龐大預算，而近年軍購案也被認為政治意義大於實質防務需求。

國防部長顧立雄：「（軍購）針對我們的敵情威脅，我們未來的作戰需求，以及這一個科技的趨勢等等，來擬定我們需要的軍購。」

中國軍事恫嚇力道強勁，國軍強化防衛勢在必行，得在有限預算下，發揮最大防禦效益。

