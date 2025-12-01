「台灣之盾」首波軍購案曝光！ 台美傳合作整合對美9大軍購要價書
[Newtalk新聞] 因應中國軍事威脅，總統賴清德宣布打造「台灣之盾」（T-Dome）。媒體報導披露，國防部正與美國在台協會（AIT）安全合作組協調，整合9項對美軍購要價書（LOR），核心包括採購第4套、3個連的愛國者3型飛彈，並比照美軍採用IBCS指揮系統，同時全面提升國軍現役9個愛國者連至相同指管構型。而「台灣之盾」關鍵就是將國造與美造防空飛彈系統整合。
根據聯合報報導，中科院先前在今年台北國際航太暨國防工業展覽會上提及，台灣正尋求整合美製與國造防空飛彈系統，打造完整「擊殺鏈」。諾斯洛普・格魯曼的IBCS與Anduril的「Lattice OS」均已向我方提案，並承諾可解決國造天弓與美造愛國者長年無法共用同一指揮平台的問題，此能力被視為「台灣之盾」重要的關鍵。
報導提到，在行政院準備提出1點25兆台幣的特別預算案中，空軍建案準備向美商雷神公司新採購第4套、3個連的愛國者3型防空飛彈，指管將採用IBCS案，同時將據此提升我現役9個愛國者連至美軍指管構型。但目前規劃的預算案中，未見國造與美製防空飛彈系統整合案。
報導指出，國防部戰規司長黃文啟日前在立法院面對國民黨立委馬文君質詢國軍採購無人機數量時曾脫口表達：「都是美方依台灣戰場環境幫我們規劃」。經查，當前國防部戰規司與AIT安合組合作，整合9項對美軍購要價書，包括「台灣之盾」首批對美採購第四套愛國者3型飛彈，以及9個愛國者聯戰機制案。
國防部11月30日回應，台灣之盾是達到建立重層攔截網、導入AI輔助整合式之決策與感知系統、有效攔截的整體防空系統 。任何可達到此要求的防空指管系統，均列為我未來選商籌購的潛在標的。而「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算草案」甫由行政院通過，並函請立法院審議，相關預算編列將視立法院條例通過後，納入預算書表進行後續審查。
