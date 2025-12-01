「台灣之盾」首波軍購 傳買第4套愛國者飛彈

總統賴清德提出1.25兆國防特別預算用於美軍購案，目前台美正合作整合9大項軍購要價書。其中「台灣之盾」計畫首波擬採購第四套愛國者三型飛彈，並提升9個愛國者連的作戰能力。對此，國防部長顧立雄表示，在美方正式知會立法院前，不會對外公開說明採購內容。同時，有關國軍加薪問題，國防部版本並非在野黨主張的齊頭式加3萬，而是針對特定專業人才提供不同程度的加給調整。

（圖／TVBS）

針對總統提出的1.25兆國防特別預算，傳出台美正在合作整合9大項軍購要價書。其中「台灣之盾」計畫傳出將採購第四套愛國者三型飛彈，以及提升9個愛國者連的美軍現役指管構型案。愛國者三型飛彈曾於1月亮相，並進行機動部署演練。

廣告 廣告

對於媒體詢問軍購案細節，國防部長顧立雄強調，在美方尚未支會國會之前，國防部不會對外公開說明相關內容，需等待美方公布採購案才能揭曉詳情。針對平面媒體指稱此次軍購案是「由上而下」，先由美方高層下令再讓軍方辦理，而非傳統「由下而上」的做法，顧立雄予以駁斥，表示軍購是針對敵情威脅、作戰需求及科技趨勢等因素擬定，並無所謂由下而上的問題。

國民黨立委徐巧芯對此軍購案提出質疑，她認為即使完成採購，台美系統能否順利對接仍是問題，勢必需要再度研發相關系統來架接，才能實現全面性整合。徐巧芯進一步質疑，這些系統整合的金額以及後續維修保養費用是否已經涵蓋在1.25兆特別預算中，目前完全不得而知。

除了武器採購外，國軍人力資源也是重要課題。針對軍人加薪問題，國防部提出的版本並非在野黨主張的齊頭式每人加3萬，而是針對特定專業領域提供差異化加給。根據國防部規劃，網路戰專家級人才每月將調增1萬元，戰航管加給將從每月5100元增加到11200元，電偵加給則從每月4100元增加至13600元。

國民黨立委馬文君在質詢中指出，隨著不斷採購新式武器，國軍也需要優秀人才。顧立雄則回應，若採取齊頭式加薪，反而會讓級距差異更為明顯。國防部不願採取齊頭式加薪的立場與在野黨主張有極大差異，這個議題看來仍有待進一步討論。

更多 TVBS 報導

台灣鯛魚排驗出禁藥！1萬5千包僅回收千片 流入18縣市全聯

日本超市賣「完整熊掌」！毛髮、指甲都還在 驚人天價曝光

高市早苗「工作連講五次」 奪日本年度流行語大賞

邦交+1？宏國總統候選人要和台灣復交 綠委：勿過度樂觀

