「台灣之盾」3目標對抗解放軍！賴清德示警：中國攻台一定射飛彈

即時中心／黃于庭報導

中國近年來文攻武嚇越發囂張，為提升我國社會安全韌性、加強國防實力，總統賴清德今（26）日投書《華盛頓郵報》，指出明（2026）年度將追加國防預算約1.25兆新台幣，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）。對此，賴清德親自召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，強調中國對台若發動攻擊，一定會射飛彈，因此我國必須有「台灣之盾」有效保存國軍戰力。

媒體詢問，政府是什麼思考下提出台灣之盾？且目前中國對台部署上千枚飛彈，能否真能防衛密集攻擊？對此，國防部長顧立雄回應，整個「台灣之盾」是為了打造綿密防空網，重要方向為導入人工智慧，建立具有快速反應的戰場決策系統，這部分是國軍要努力方向。

顧立雄強調，無論美製或自製，這些偵測感知器到攔截設備，都必須整合在一起，到同樣的戰場管理系統之下，建立共同作戰圖像，做好火力協調分配、精進攔截率，這是現在努力的方向。他指出，過去已經有些基礎，未來要繼續朝這個方向，並依照總統政策指導，將「台灣之盾」盡速籌建完成。

國防部長顧立雄。（圖／民視新聞）

賴清德補充說明，「台灣之盾」在作戰上有3大目標，首先是高、中、低空分層防禦；第2為導入人工智慧等，利用各項科技作為能高度感知；第3就是有效攔截，目的為保護國軍戰力。

「可以想見中國飛彈越來越多，如果對台發動攻擊，一定會發射目前所建置的飛彈」，賴清德示警，我國必須有「台灣之盾」有效保存國軍戰力，另也要有效保護國家關鍵基礎設施；最終則是保護國人生命財產安全，政府有具體目標以及期程規劃，將會逐步達成。

