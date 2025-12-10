台灣也入列！美海關提案「審5年社群紀錄」 42免簽國旅客恐受影響

編譯張渝萍／綜合報導

未來要前往美國旅遊，可能得先交出過去五年的社群記錄！《紐約時報》9日報導，美國海關與邊境保衛局（C.B.P.）9日提交的一項提案指出，來自英國、法國、德國、南韓、台灣等免簽國家的旅客，未來可能需要被審查長達五年社群媒體紀錄。

美擬審查免簽國旅客5年社群媒體紀錄。（示意圖／PIXABAY）

台灣等42免簽國家將受影響

報導指，這項提案將影響美國「免簽證計畫」（visa waiver program）的42個國家，其中包含台灣。這些國家可先取得電子旅行授權、免簽進入美國90天。

在目前制度下，免簽國家的申請人必須登記旅行授權電子系統（ESTA），支付40美元並提交電子郵件地址、家庭住址、電話號碼及緊急聯絡人資訊。授權有效期為兩年。

新提案要求社群帳號審查

然而，根據9日提交至《聯邦公報》（Federal Register）的文件，美國海關與邊境保衛局計畫向申請者索取一長串個人資料，包括長達5年的社群媒體帳號使用紀錄、過去十年的電子郵件地址，以及父母、配偶、兄弟姊妹與子女的姓名、出生日期、居住地與出生地等資訊。

美國海關與邊境保衛局的這項規定，正是延續川普政府近來針對部分簽證申請者進行社群媒體審查的政策，包括高技術外籍勞工所申請的H-1B簽證，以及學生與學者簽證。

簽證誠信費也挨轟

同時，川普政府也即將向多數訪客徵收250美元新的簽證誠信費（visa integrity fee），但免簽國家的訪客不必繳交這項費用。

旅遊業界已對該誠信費提出反對。今年11月，20多家旅遊與觀光企業組成的聯盟發出反對信，指出該費用可能會阻礙數百萬名國際旅客赴美，包括前往明年世界盃等大型活動的訪客。

一位旅遊產業官員表示，海關與邊境保衛局並未向業界利害關係人進行簡報，並稱此計畫是對旅客審查的重大升級。該官員表示，他所屬組織尚未充分檢視這項提案，因此匿名發言。

侵害隱私、寒蟬效應疑慮

電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation）資深律師寇普（Sophia Cope）發聲明指出，強制要求揭露與監控社群媒體將「加劇侵害公民自由」。

她指出：「這種做法並未被證明能有效揪出恐怖份子或其他壞人，但卻已對無辜旅客產生寒蟬效應並侵犯隱私，同時也波及旅客在美國的家人、朋友與同事。」

根據公告，海關與邊境保衛局表示將針對此提案接受為期60天的公共意見。

