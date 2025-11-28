台灣也受害！巴黎羅浮宮「票價將大漲45%」 收入用途全說了

即時中心／林耿郁報導

法國巴黎羅浮宮宣布，從明（2026）年1月14日起，來自「非歐洲經濟區（EEA）」旅客票價將大漲45%；此舉預計每年為館方增加約1,500至2,000萬歐元（約5.46至7.28億新台幣）收入，用於博物館現代化與安保系統更新。

水漲船高！BBC報導，羅浮宮董事會最新決議，來自歐洲經濟體以外—包含英、美、中、台灣等國旅客，門票將從原本的22歐元（約800元新台幣），一舉調漲至32歐元（約1,165元新台幣）；此外，團體票也將提高至28歐元（約1,020元新台幣）。

廣告 廣告

羅浮宮的安保與管理體系近來面臨強烈批評。上（10）月，一個四人犯罪集團於館內短短數分鐘內偷走價值1億美元（約31.4億新台幣） 的8件珍貴珠寶，至今仍下落不明，震驚全球。

隨後發布的官方審計報告，直指羅浮宮保安系統老舊、館舍結構老化、維修投入遠低於購買館藏藝品預算；館方強調，未來門票漲價後，所得將優先用於投入安全與設施改善。

展廳太小！《蒙娜麗莎》將搬新家

2024全年，羅浮宮就接待將近900萬人次訪客，幾乎等於日本全年旅客的四分之一多；其中超過一半為海外旅客，美國人占1成、中國客占6%。館方長期面臨館內擁擠、排隊過久、展間動線不佳等問題。

法國總統馬克宏（Macron）今（2025）年初宣布，計畫在2026年前，提高非歐洲旅客票價，同時將最知名的達文西《蒙娜麗莎》移至新展廳，以緩解舊展間的「嚴重壅塞」；還會增加廁所、餐廳數量，預計這些改造將耗資數億歐元之鉅。

原文出處：快新聞／台灣也受害！巴黎羅浮宮「票價將大漲45%」 收入用途全說了

更多民視新聞報導

進展甚微！羅浮宮搶案「法檢再起訴2嫌」 皇室珠寶仍下落不明

又是法國！里昂1工廠遭劫掠 4億黃金、貴金屬一度失竊

羅浮宮密碼竟然是「這個」 2014年專家早就警告過了

