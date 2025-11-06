台灣也可參考？菲律賓啟動大型軍演，測試三軍能否「堅守至少30天」、等待美國援軍抵達
菲律賓武裝部隊（AFP）近日啟動，本年度最大規模的聯合軍事演習，主要目標是強化自主防禦能力，同時檢驗新的指揮結構。但是馬尼拉此番最大驗收目的，是測試自家軍隊，能否達成「獨立作戰」至少30天的目標，或也可以稱為「獨自支撐」30天，藉由模擬敵人各種可能的攻擊行為，讓軍隊提前做好準備，應對潛在外部衝突。
然而，菲律賓這個測試演習的兩個假設，外來敵人應該就是、與之存在南海主權爭議的中國；而馬尼拉要等待的援軍，則是來自美國方面軍事支援。
參謀總長布勞納二世將軍（Romeo Brawner Jr.）表示，此次聯合軍演是結合「海、空、地」三軍進行（AJEX Dagit-PA 09-2025），是為了提高國家獨立持續作戰的能力，因為就算菲律賓持續深化與美、澳、日本等國結盟，保衛國家仍需要依靠自己才行。
事實上，根據布勞納的描述，這個所謂30天等待期，是由現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）下達，「總統的命令要求，我們應該具備至少20至30天的戰鬥能力，而且能保有最基本的自我防衛機制，我們必須先依靠自己。」
這名將領補充說明指出，雖然菲律賓與唯一的條約盟友美國，簽訂《共同防禦條約》（MDT），未來菲國一旦發生麻煩，馬尼拉必定投入戰爭抵禦外敵，該條約要求在發生「武裝襲擊」時，雙方互相協助防禦。因此菲國必須先獨立作戰，才能期望得到盟友的增援或幫助，「在盟友抵達前，我們必須為任何形式的衝突初期階段，做好萬全準備。」
這個名為「AJEX Dagit-PA 09-2025」的軍事演習，從11月4日開始、一直持續到11月14日，分別在呂宋島和巴拉望島多地舉行，集結陸、海、空軍和海軍陸戰隊多個單位官兵，模擬陸、空和海上聯合作戰。這場為期10天的大型演習，就是要加強協同作戰能力，並提高菲律賓武裝部隊應對外來安全挑戰的反應能力。
這項年度演習不只軍方出動，還納入海岸警衛隊（PCG）和國家警察（PNP），體現在國防和危機應對上的全面方針，凸顯在戰備工作中、納入其他制服部隊的必要性。此外，也動員一部分後備部隊參與聯合任務，藉此提高所有軍種之間的整合效率和熟悉感。
今年的演習，還有一個新特點，菲國武裝部隊新成立「戰略指揮部」，讓國家一旦發生危機，能有專一監督、並統一所有作戰行動的負責單位，解決過去經常在演習中發現的結構性缺陷，像是指揮權雜亂、命令不統一等問題。未來戰略指揮部將成為軍方戰時大腦，給予參謀總長空間、專注向總統提供建議和制定大方向，同時還可確保地面作戰不出問題。
事實上，面對北京不斷擴張其在南海的勢力和控制版圖，也讓中菲在2016年訴諸國際法院裁決的主權爭議，迄今仍是雙方發生衝突的主要因素。看來參謀總長布勞納眼中，這就有如一種戰爭狀態，雖然敵人不是用飛彈或子彈，卻持續進行散播假訊息、脅迫和侵佔我們領土、侵佔我們專屬經濟區的戰爭。
