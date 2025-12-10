台灣也有「一中政策」！ 駐瑞士代表妙答讓美女主持人嘴角微笑

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年年中甫接任台灣駐瑞士代表王思為，近日首度接受瑞士電視台專訪，聚焦台海議題與台灣半導體產業。主持人詢問所謂一中政策時，他的回答也與一般外交官的回答有所不同。王思為透過臉書說，他回答：「我們當然也有一中政策，就是有一個中國，也有一個台灣，中國是中國，台灣是台灣，台灣與中國互不隸屬。」而這樣的答覆也讓美女主持人Laura Giovara「頓時有點忍俊不住，嘴角微微失守地笑」。

王思為表示，他接受瑞士RSI義語電視台晚間八點新聞Telegiornale的訪問，前晚播出 Il Faro (燈塔) 主持人Laura Giovara專訪，主要聚焦於台海關係，還有台灣的半導體角色。由於瑞士為多語言區，留學法國的他幽默說，採訪前完全不知道要問什麼，要問哪個方向也一無所悉，甚至採訪時要用英語、法語也不清楚，「還好叔叔以前有練過」。

當主持人問到關於瑞士跟其他國家的一中政策時，王思為說，他一貫的回答是：「我們當然也有一中政策，就是有一個中國，也有一個台灣，中國是中國，台灣是台灣，台灣與中國互不隸屬」。主持人Laura Giovara頓時嘴角微微失守地笑。

王笑說，其實對這個回答的相同反應，「我已經見過好多次 」。

