台灣也有「東京鐵塔」？ 高雄隱藏景點暴紅遊客熱議

高雄市 / 綜合報導

台灣人愛到日本旅遊，最近網路上有一段影片，東京鐵塔出現在高雄？原來是知名網紅Mana，以及旅客們，不約而同PO出一座紅白相間，外型就像東京鐵塔的景象，從周邊飯店，也能清楚看見，影片爆紅引發討論！而我們實際找到這地點，就位於高雄警察局頂樓，警方說這用途是接收無線電訊號使用，這台版東京鐵塔，讓不少遊客們驚豔。

什麼！高雄有東京鐵塔，是真的還假的，沒想到是真的，不只日籍網紅Mana好驚豔，還有遊客發現，入住的飯店門簾打開，同樣能看見這座鐵塔，記者VS.香港旅客說：「是像那個東京的那個鐵塔吧，房間其實就看的到，那我待會看看，(台灣看到東京鐵塔會不會覺得很特別)會，應該會。」記者VS.台灣旅客說：「(會特別吸引你來入住)有可能會，因為就是看起來，看它拍起來是蠻漂亮的啦。」

緊鄰六合夜市的飯店，現在因為窗外景致，意外引起討論，業者始料未及，飯店業者說：「其實是蠻受歡迎的因為蠻多國外的閨密，她們都會來住，我們會建議12樓以上才看得到，17年一直到現在都是不斷的去做一些改變，然後跟運營，只是這個塔讓我們有點意外。」

華視新聞記者林柏睿說：「就像東京鐵塔般的造景，這地點其實就在記者後方的高雄警察局頂樓。」原來這座鐵塔，主要用途是警方接收訊號使用，稱為無線電通訊塔，塔高25公尺遠遠落後333公尺的東京鐵塔，至於建立年份，則為1981年左右，不比1958年完工的東京鐵塔，只是除了這一處，位於小港區的警局頂樓，同樣有紅白相間的無線電通訊塔，雖然用途高度以及歷史，與東京鐵塔毫不相同，但這有異曲同工之妙的造景，怪不得讓遊客們，感到驚艷。

