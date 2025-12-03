台灣也有「熊害級」災難 猴群5年內將入侵市區

灣獼猴造成的「猴害」同樣讓民眾相當頭痛，甚至農業部長陳駿季也曾示警「若未妥善處至，獼猴將於5年內侵入市區」，為此立委於立法院今（3）日的經濟委員會上，向農業部提案應盡快提出對策方案。（本報系資料照）

日本熊害嚴重程度已讓當地居民不堪其擾，日本政府也為此於2025年獵殺將近千頭熊，而台灣雖然沒有熊害，但台灣獼猴造成的「猴害」同樣讓民眾相當頭痛，甚至農業部長陳駿季也曾示警「若未妥善處置，獼猴將於5年內侵入市區」，為此立委於立法院今（3）日的經濟委員會上，向農業部提案應盡快提出對策方案，尤其是許多受獼猴侵擾的山區民眾都是老人家，難以自行捕捉，生計、人生安全都受到威脅。農業部回應，會因地制宜提出不同的積極性策略，提出完整規畫。

國民黨立委張嘉郡提到，台灣獼猴族群數量粗估約有30萬隻左右，而在山區的影響尤為嚴重，不只摧毀咖啡、柑橘等高經濟作物，在短短數十分鐘內，就將農民數月的栽種心血摧毀殆盡，還會直接闖入民宅，嚴重影響居民生活，但台灣獼猴已不是保育類動物，依法可採取更多元防治手段，而不是花費了數百萬經費，卻根本沒對症下藥解決問題，應該把猴害視為國家層級的農業風險來處理。

民進黨立委蔡易餘指出，猴子特別聰明，會有經驗的傳承，例如被電圍網傷到一次後，未來就會出現「刻意避開」的行為，因此既有的防治手段，其實成效已有相當有限，那既然台灣獼猴已不是保育類動物，就應該讓獵人在適度的範圍內去執行任務，政府應站在保護農民的角度，拿出決心與魄力落實政策，同時也要與相關野保團體溝通，在人猴中取得平衡。

農業部次長杜文珍回應，猴群問題在不同地區會有不同的樣態，例如山區為農作物影響、中山大學則是人猴衝突，相信若不妥善處理，不只會對農民造成影響，也有可能出現疾病的傳播，因此針對猴害會有因地制宜的防治方案，預計3個月內會有更精進的對策。

農業部林保署長林華慶表示，有些地區係因「果園與山林緊貼」，才會出現猴群入侵問題，因此也要透過不同情境去分析，倘若是果園有違規占用土地行為，那也難以要求樹林該退，此外，雖認同於密集區適度移除猴群，但由於猴群有領域性，即便把某地的某猴群移除，也難保不會有其他猴群再度進入該區域，遂還是要更全面性的思考。

