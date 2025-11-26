台灣也有《蒙娜麗莎》 黃崇仁砸160萬美金買下「最年輕版」

黃崇仁砸160萬美金買下的《蒙娜麗莎》，據信是目前最年輕的版本。Discovery頻道提供



全球最具代表性的藝術作品《蒙娜麗莎》，原來在台灣也有。力晶科技創辦人黃崇仁在一場拍賣會中花了160萬元美金（約5千萬台幣）買下一幅，也是現存版本中看起來最年輕的。Discovery頻道節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》（A Mona Lisa Obession）將從台灣這幅《蒙娜麗莎》切入，走訪各大美術館，以國際視角探討畫作的謎團。

黃崇仁收藏的《蒙娜麗莎》被不少人認為是現存已知的《蒙娜麗莎》畫作中，看起來罪年輕的一幅。畫作中喬宮多夫人（Lisa del Giocondo）面容更年輕、神情更柔和，細節展現出達文西構思初期的藝術語彙，為「是否存在著不同版本蒙娜麗莎」之爭，提供嶄新的研究方向。

黃崇仁以醫學與藝術雙重專業視角，深入分析畫中人體結構、光影層次與筆觸特徵，提出關於創作過程的精闢見解。他指出：「這不只是對畫作來源的探討，更是對達文西的創作精神如何跨越世紀、延續藝術與科學對話的再發現。」

《蒙娜麗莎》自文藝復興時期誕生以來，不僅啟發了許多藝術史的對話討論，更具有象徵意義，激發人們對這種藝術形式的好奇心。畫中女子麗莎德爾喬宮多是佛羅倫斯富商之妻，因達文西筆下描繪出她那抹曖昧而神祕的微笑，成為全球最具象徵性的肖像。

達文西研究學者莎拉塔格利亞拉甘巴（Sara Taglialagamba）在節目中指出：「這幅畫是全世界被參觀、歌頌以及被模仿最多的藝術品。」她的微笑，既熟悉又遙遠。

不過達文西所創作的《蒙娜麗莎》並非只有一幅，達文西有個習慣，會在舊畫作上頭直接繪製新作品，歷年來許多專家爭論不休。但《蒙娜麗莎》的傳奇並非一蹴可幾。直至1911年羅浮宮畫作失竊事件轟動全球後，這幅作品才真正成為家喻戶曉的藝術焦點。

正因它舉世聞名的地位，圍繞畫作的討論與猜測從未停歇，特別是關於「是否存在不同版本《蒙娜麗莎》」的爭論。多年來，《蒙娜麗莎》的經典形象啟發了許多受其影響的版本。版本間細微的差異展現了《蒙娜麗莎》在藝術詮釋上的多重面貌。

這幅畫作究竟還隱藏著多少不為人知的故事？Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》走訪法國羅浮宮、西班牙普拉多博物館等地探討不同版本的《蒙娜麗莎》，邀集藝術史學家、達文西研究學者及藝術收藏家，帶領觀眾穿越時空，重新審視這抹微笑背後的故事與創作精神，11月29日星期六晚上8點於Discovery頻道台灣首播。

Discovery頻道最新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將在11月29日周六晚上8時首播。Discovery頻道提供

