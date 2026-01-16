台灣也獲15%關稅 韓媒：直接影響韓半導體

▲有韓媒分析稱，美台關係趨於密切，將直接影響韓國的半導體產業。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與台灣的關稅談判傳出重大進展，關稅稅率訂為15%，台灣科技企業將在美國投資至少2500億美元（直接投資），用於晶片生產，台灣當局還將提供約2500億美元的信用保證融資（促進台灣企業「追加投資」），用於擴大半導體、能源和人工智慧領域的生產。有韓媒分析稱，美台關係趨於密切，將直接影響韓國的半導體產業。

根據《每日朝鮮》報導，美台關稅磋商開始落地後，韓國國內關注的焦點在於，去年11月美韓峰會情況說明書中，提及的「最惠國待遇」條款（即如果美國與其他國家達成更優惠的貿易條款，同樣的條款也將適用於韓國）是否會被觸發。當時，該條款被解讀為對台灣的一項保障措施，因為台灣與美國有重要的半導體貿易往來。

此外，台灣也爭取到汽車零組件、木材及其衍伸產品的優惠關稅待遇，美國並對台灣的仿製藥、藥品成分、飛機零件及部分自然資源實施零關稅，與韓國一樣。

報導引述專家分析，認為台灣此舉帶有「保險費」性質，旨在應對川普政府第2任期內，可能出現的安全承諾不確定性，所以與美國在半導體這項關鍵資產進一步合作，以確保美國在中國對台灣祭出軍事威脅時進行干預。隨之而來的是，台灣內部也會出現一些擔憂的聲音，擔心若台積電的產線大規模轉移到美國，曾讓全世界因而關注台灣安全的「矽盾」，價值是否也會被削弱。

原文連結：Taiwan, U.S. Agree 15% Tariffs, $500 Billion Investment

