台灣也要翻牆了！小紅書遭禁 蔣萬安這樣說

▲台北市長蔣萬安回應小紅書被禁一事。（圖／吳翊緁攝 2025.12.05）

[NOWnews今日新聞] 在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，因資安檢測不合格，再加上2年涉入1706件詐騙，總財損近2.5億元，內政部昨（4）日正式宣布，對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年，引發熱議。對此，台北市長蔣萬安今（5）日表示，政府應說明禁封標準，且這樣的做法，「還能稱我們是『不翻牆的民主』嗎？」

針對以打詐為由封小紅書一事，蔣萬安5日下午進入議會前接受媒體訪問時表示，打詐是一定要做，大家也都會支持，但標準應一致、合理，因為台灣也有很多社群平台被提出，充斥比小紅書更多的詐騙廣告跟訊息，「政府的標準在哪？應該要清楚說明」。

蔣萬安指出，若是政府評估禁封小紅書對打詐有用，那接下來必須定期檢視成效；另一方面，針對小紅書是對岸社群才被封的說法，蔣認為，應對台灣的民主、年輕人有信心，「更何況我們一直引以為傲的自由，如果賴清德政府執意要這樣做，還能稱我們是『不翻牆的民主』嗎？」

