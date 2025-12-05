台灣也需「翻牆」？內政部封鎖小紅書一年 藍委譏：步上中國後塵

內政部政務次長兼行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元昨日宣布，由於中國社交平台「小紅書」涉及大量詐騙案件且資安檢測不合格，即日起依《詐欺犯罪危害防制條例》發布為期一年的「網際網路停止解析及限制接取」命令，民眾將無法正常連線使用。

馬士元指出，小紅書在台用戶逾三百萬，但去年至今相關詐騙案達1,706件，財損逾2.4億元。國安局資安檢測更發現其有15項指標不合格，包括過度索取通訊錄、生物特徵等個資。儘管政府曾透過海基會發函要求其母公司改善並設立法律代表，卻未獲回應，且無法配合司法單位調閱資料，造成偵辦困難。反觀Meta、Google及TikTok等平台雖也有詐騙問題，但已配合台灣法令並協助提供資料。

然而，此舉引發強烈反彈與「雙標」質疑。據警方統計，涉詐廣告最大宗來源實為Meta（FB、IG），佔行政處分案件的97.4%，遠高於小紅書。國民黨立委賴士葆批評，這是選擇性封鎖，讓台灣走向「翻牆」的一天。胸腔科醫師蘇一峰更直言，詐騙4600億的太子集團能交保，僅涉2億財損的小紅書卻被封，「顏色才是問題核心」。

對此，民進黨立委沈伯洋反駁，太子集團能被偵辦是因為「可以查」，小紅書則是拒絕提供資料導致「不能查」，這與顏色無關。陸委會也強調，此措施純粹針對防詐與資安，與兩岸關係無關。內政部表示，封鎖並非永久，將視業者是否回應及配合法規，再研議後續處置。

