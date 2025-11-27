台灣事實查核中心與羅馬尼亞公民社會經驗交流

Taiwan FactCheck Center

台灣事實查核中心執行長邱家宜11月19日，應羅馬尼亞智庫「新策略中心」（New Strategy Center），與致力推動台灣與羅馬尼亞雙邊關係的羅馬尼亞「促進台羅經濟文化交流協會」（Association for the Promotion of Economic and Cultural Exchanges with Taiwan, 簡稱ROTA)的邀請，在羅國首都布加勒斯特的「數位合作：人工智能與數位安全」（Digital Cooperation: AI and Cybersecurity )工作坊中，與羅國產、官、學界人士分享台灣事實查核中心如何在假訊息充斥的資訊生態中，運用新聞專業與數位工具，致力守護資訊環境品質。

台灣事實查核中心執行長邱家宜在羅馬尼亞分享台灣查核經驗

受邀做開幕致詞的台灣駐斯洛伐克代表李南陽大使表示，羅馬尼亞擁有豐富的礦產、水利等天然資源，也有較其他西方國家相對便宜的專技人力資源，加上在遊戲軟體開發方面已有相當基礎，具有發展人工智能相關產業的潛力。

台灣與羅馬尼亞並無正式外交關係，台灣在該國也尚無外交據點，目前是由鄰近的斯洛伐克代表處兼領台灣在該國事務。

此次受邀參加工作坊的台灣產業界人士包括Gemini Data的創辦人兼執行長林宗瀛（Johnny Lin)、美超微台灣子公司總經理袁仕杰（Alex Yuan)、奇翼醫電人工智能主管陳正宜（Dennis Chen)，以及中華電信子公司中華國際資安資深專案經理黃舒央（Sylvia Huang)等。來自台灣的企業家與高階主管們，都分享了其在人工智能產業發展浪潮下的企業強項：Gemini Data擅長客製化企業所需要的AI服務，幫客戶找到解決方案；奇異醫電運用台灣龐大、精確的健保資料庫，已開發出醫療級的生理數據監測穿戴裝置；美超微則是AI伺服器的重要供應商。

中華資安的黃舒央在報告時指出，台灣每天遭受超過兩百萬次網路攻擊，雖然大部分的攻擊都被成功阻擋，但挑戰艱鉅。事實查核中心執行長邱家宜則分享該組織如何在全世界最高密度的境外假訊息攻擊之下，秉持新聞專業持續查核假訊息，並在查核基礎上致力推廣媒體素養教育。

台灣事實查核中心執行長邱家宜拜會羅馬尼亞查核組織Funky Citizensm，與執行總監Ana Mocanu合影

羅馬尼亞深受假訊息之害。2024年底羅馬尼亞進行總統選舉，選舉過程中羅馬尼亞憲法法庭判定，俄羅斯透過付費方式在該國使用率極高的社群平台Tik Tok上進行訊息操作，讓無黨籍候選人卡林・喬治斯庫（Călin Georgescu）在首輪投票中領先，手法與俄羅斯入侵烏克蘭前的做法如出一徹，因此宣布選舉無效。歐盟也介入調查Tik Tok的推送行為是否違反其「數位服務法」。經歷近半年政治紛擾，終於在2025年五月重新選出尼卡什・丹（Nicușor Dan）為新任總統，政治局勢仍不穩定。

相較於政治上的不穩定，羅馬尼亞公民社會在各種民主倡議上表現出色。致力於事實查核，與台灣事實查核中心同為國際事實查核聯盟(IFCN）成員的非政府組織「時尚公民」(Funky Citizens)，在前此的政治動盪中，成功號召羅馬尼亞公民社會，在阻止俄羅斯介入選舉上發揮了顯著影響力。邱家宜此行也前往拜會Funky Citizens的執行總監Anna Mocanu。Funky Citizens自2015年成立以來，投入各種社會倡議，在羅馬尼亞後共產主義的民主化轉型中扮演重要角色。