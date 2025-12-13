「台灣事實查核中心」金主撤資 董事長羅世宏回應了

「台灣事實查核中心」傳出恐面臨資金短缺困境，因為facebook所屬的Meta集團可能撤回高額經費支持。對此，「台灣事實查核中心」董事長羅世宏回應，目前與Meta仍然是合作夥伴，並努力向本土企業及公眾募款，會繼續堅持以超越黨派的專業精神，為台灣社會守護真實。

《日經亞洲》12日報導，「台灣事實查核中心」成立於2018年，宗旨是以事實查核抵擋數位時代虛假訊息的負面影響。為免與執政當局產生利益衝突，查核中心運作主要仰賴私人捐款，Meta捐款在2025年預算佔了一半，其次有30%捐款來自Google。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今年初宣布要終止Meta與美國事實查核機構合作之後，「台灣事實查核中心」的經費也陷入危急處境。美國川普政府把企業干預資訊經濟視為審查形式，外界認為祖克柏此舉是要避免槓上川普。

「台灣事實查核中心」執行長邱家宜日前說明，依目前情況而言，「台灣事實查核中心」與Meta的合約可能在2026年1月到期。人工智慧（AI）不斷發展進化，假消息日益複雜，若資金中斷，「台灣事實查核中心」會陷入艱困處境。

「台灣事實查核中心」董事長羅世宏指出，因為川普重返白宮，Meta決定於2025年1月起，結束與美國境內多家事實查核組織的資金支持合作關係。其他國家的事實查核組織，也可能會陸續受到停止合作關係的影響。

他披露，「台灣事實查核中心」目前有14位全職員工，薪資福利與勞動條件不受影響，會繼續堅持以超越黨派的專業精神，為台灣社會守護真實。

羅世宏強調，台灣事實查核中心目前與Meta仍然是合作夥伴，為了因應財務挑戰，近一年來台灣事實查核中心開源節流，努力向本土企業及公眾募款，已獲得不錯的迴響且繼續努力中。

