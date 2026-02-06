台灣亞弧科技寒冬送暖 捐汐止弱勢家庭慰助金





為協助弱勢家庭獲得即時支持，安心迎新年，新北市政府社會局七星社會福利服務中心今（6）日辦理「弱勢家庭冬令救助補助」活動，媒合民間資源共同響應。汐止在地企業台灣亞弧科技公司慷慨捐助，提供40戶弱勢家庭每戶3,600元冬令救助補助，協助減輕家庭生活負擔。社會局副局長許秀能代表受贈，並回贈感謝牌，感謝台灣亞弧科技有限公司長期關懷在地弱勢家庭，以實際行動傳遞溫暖與善意。

台灣亞弧科技有限公司董事長蔡銘鋒，同時也是汐止工商促進會創會會長，自民國98年起即以同心聯誼會會長身分，與新北市政府社會局七星社會福利服務中心攜手合作，持續提供弱勢家庭冬令慰助金，17年來不間斷。蔡銘鋒與夫人余素月一同出席捐贈儀式，蔡銘鋒說，因為自己苦過，所以更能理解「甘苦人」，取之於社會、用之於社會，很開心有機會投入在地公益服務，盡一點綿薄之意。

社會局副局長許秀能指出，冬令救助補助不僅是物質上的支持，更是一份陪伴與鼓勵，讓弱勢家庭感受到社會的關懷與支持。活動亦邀請新北市議員張錦豪及汐止區區長林慶豐到場關懷，共同傾聽在地弱勢家庭的生活需求，展現政府與民間攜手合作、共同建構社會安全網的決心。

七星社會福利服務中心主任周培仙表示，受助家庭多為經濟弱勢、單親或突遭變故的家庭，期盼透過企業善心與公部門的長期合作，讓關懷不只是一時的協助，而能成為家庭持續前行的重要力量。

