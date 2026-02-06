台灣亞弧科技17年善行 助汐止弱勢家庭迎新年

新北社會局副局長許秀能（左二）致贈感謝牌予台灣亞弧科技長年關懷在地弱勢家庭。（圖：新北社會局提供）

新北市政府社會局七星社會福利服務中心今（六）日辦理「弱勢家庭冬令救助補助」，媒合民間資源共同響應。汐止在地企業台灣亞弧科技捐助四十戶弱勢家庭，每戶三千六百元，協助減輕生活負擔。新北社會局副局長許秀能代表受贈並回贈感謝牌，感謝企業長期關懷在地弱勢家庭。

台灣亞弧科技董事長蔡銘鋒，自民國九十八年起即與社會局合作，持續提供冬令慰助金，至今已連續十七年不間斷。蔡銘鋒與夫人余素月一同出席捐贈儀式，他表示，因自己曾經歷困境，更能理解「甘苦人」，取之於社會、用之於社會，樂於投入公益服務。

許秀能指出，冬令救助不僅是物質支持，更是一份陪伴與鼓勵，讓弱勢家庭感受社會關懷。本次活動亦邀請市議員張錦豪及汐止區長林慶豐到場，共同傾聽在地需求。七星社福中心主任周培仙表示，受助家庭多為經濟弱勢、單親或突遭變故，期盼透過企業善心與公部門合作，讓關懷成為家庭持續前行的重要力量。