台灣人上網「愛做1行為」！外國人超反感 眾點頭：存在感刷過頭

生活中心／朱祖儀報導

台灣人相當好客且親民，這樣的熱情也體現在社群平台上面，不過似乎帶給外國人不小的困擾。網紅「雷丘律師」就透露，現在有許多台灣人喜歡在外國人文章下留言「我是台灣人」，還放上貓狗的照片，結果現在引來外國人的反制。

雷丘律師在臉書粉專表示，現在Threads上流行在外國人的串文下面貼貓圖。從照片看到，是台灣人製作的圖片，上面寫著「您好，我是台灣人」還翻成韓文、日文、英文等語言，並放上貓咪及國旗的圖片，甚至有人直接寫「你好，我在這邊召喚台灣人」，吸引更多台灣人來留言。

但雷丘律師透露，近來似乎引起外國人不滿，用同樣的製圖方式反制，同樣放上貓狗的照片，但上面卻寫著「你好，0人在乎你是台灣人」、「Shut the fxxk up Taiwanese（閉嘴，台灣人）」。

文章曝光，不少人也很反感，「到處刷存在感看了只有尷尬」、「這種事過頭了就跟對岸一樣」、「台灣人太渴望認同了」、「蠻怪的，在別人貼文留不相干訊息，也是一種不尊重」、「要多自卑才會做這種圖求認同，真丟台灣人的臉」、「『謝謝你喜歡台灣』，究竟在想什麼。」

