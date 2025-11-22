台灣人不偷現金 專攻食物、安全帽 他見這幕傻了

許多民眾出國玩之後，都對台灣的治安相當放心，不怕貴重物品亂丟不翼而飛。一名網友昨在電商智取店的投幣機上，看到貼著400元鈔票，忍不住驚呼「台灣真的很怪，機車上的鹽酥雞會被偷，鈔票就是沒人拿。」許多網友解答，店內都有監視器，不會有人笨到為400元吃上官司；但鹽酥雞不一樣，「搞不好是狗咬走了，沒證據能怎樣？」

一名網友昨在Threads上傳照片，只見電商智取店的投幣機上貼了4張百元鈔票，上面有張字條寫著「08：15，400元未拿」。原PO發文表示，台灣真的很奇怪，掛在機車上的鹽酥雞或安全帽都會被偷，「但是鈔票明目張膽放在這，就是沒人要拿走。」

貼文曝光引發熱烈討論，許多網友直言，民眾都知道店內有監視器，拿了這400元，被告侵占得不償失，「被抓到不是區區400塊錢能解決的」、「攝影機那麼多誰敢」、「誰會為了400元被告」。

也有網友笑說，「鹽酥雞不一樣，搞不好是狗咬走了，沒證據能怎樣」、「遇過好多次食物被偷，但我一點都不會在意，因為我知道他可能比我還需要這份食物」、「雨傘常常被拿走，但用手機或錢包占位置，從來沒有不見過」、「之前機車停在便利商店門口，人進去一下，出來後整袋雞排就被偷走。」

