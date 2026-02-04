台灣人不喜歡我？DJ SODA心碎發聲 指外貌攻擊多來自「中文留言」

DJ SODA曾來台演出。（圖／翻攝自DJ SODA 臉書）

南韓性感女神DJ SODA擁有甜美臉蛋與火辣身材，憑藉精湛打碟實力與親民形象，在全球累積高人氣，Instagram追蹤數突破540萬。不過她今（4日）凌晨突然在臉書以中文發文，坦言長期觀察社群留言後發現，對她外貌進行攻擊的內容，多數來自「台語或台灣中文」的留言，讓她感到相當難過與受傷，引發粉絲關注與討論。

DJ SODA在貼文中坦言，自己一直有注意留言區內容，卻逐漸發現外貌攻擊幾乎都來自台灣網友使用的語言。她強調並非認為所有台灣人都是如此，但長期下來仍讓她感到心情低落：「在我所有的貼文裡，外貌攻擊幾乎只出現在來自台灣的留言中。有時候我也會忍不住想，是不是有些台灣人其實不喜歡我？」，她也無奈表示，有時甚至忍不住懷疑是否有部分台灣民眾其實並不喜歡她。

DJ SODA臉書全文。（圖／翻攝自DJ SODA 臉書）

DJ SODA進一步指出，不只在個人社群貼文，就連台灣媒體報導相關新聞下方留言，討論焦點也時常圍繞在外貌，透露曾看過有人評論她「臉越來越怪異」，甚至用「塑膠」等字眼嘲諷，讓DJ SODA深感受傷，難過表示，自己從未評論過他人外貌，卻屢次因外表遭到評價與攻擊，「我從來沒有評論過任何人的外貌，卻一次又一次因外表被評價。這真的很傷人。」她也在文末吐露心聲：「我只是希望能被當成一個人來尊重，而不是一張可以被隨意評論、嘲諷的臉。」

貼文曝光後迅速引發熱議，不少粉絲湧入留言替她打氣，表示仍有許多台灣粉絲支持她，並對她在台灣演出留下深刻印象，也有人呼籲網友理性發言、停止人身攻擊。

