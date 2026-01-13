台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手

首爾大學醫學院研究，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。（pexels提供）

過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。

《韓聯社》報導，這項研究特別點出，飲食對男性健康的衝擊遠大於女性，男性癌症發生與死亡與飲食相關的比例約落在8%左右，女性則僅約2%至3%。在眾多飲食因素中，奪下癌症貢獻度榜首的並非西方常見的加工肉品，而是深植於韓式文化的「鹽漬蔬菜」。

這些長期高鹽醃製的泡菜與漬物，與胃癌的發生有著顯著的關聯性，甚至在相關數據上超越了同樣以鹽漬物聞名的日本。雖然隨著健康意識抬頭與減鹽政策，預計到2030年這類風險會有所緩解，但現階段威脅依舊不可小覷。

除了吃得太鹹，另一個隱憂是新鮮蔬果攝取量的嚴重貧乏。目前南韓人每天蔬果攝取量約為340克，遠低於國際建議的490至730克標準，而這種攝取不足的狀況直接推升了大腸癌與胃癌的風險。

研究團隊擔憂地表示，如果只是減少鹽分卻不補足新鮮蔬果，改善效果將非常有限。值得注意的是，雖然目前紅肉與加工肉品的致癌貢獻度較低，這主要歸功於東方人平均肉類消費量尚未趕上西方，但隨著飲食西化與加工肉品消費量激增，未來10年內的癌症負擔恐怕會大幅上升。

首爾大學李教授強調，這份研究提醒我們癌症防治必須從餐桌基層做起。健康的關鍵不僅在於「少鹹」，更在於「多鮮」與對加工食品的「警戒」。飲食習慣既是個人選擇，也是社會文化的產物，因此除了個人自律，政府的營養教育與整體食品環境的改善也缺一不可，唯有從多方著手，才能真正減輕南韓人的癌症負擔。

