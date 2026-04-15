台灣人入境中國同比升27.6%! 我批「惠台十項」武器化 國台辦 : 勿擋台胞獲利

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國民黨主席鄭麗文(左)會面中共總書記習近平後，中國公布了惠台十項措施。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 中國國台辦今 ( 15 ) 日舉行例行記者會。有記者問：儘管民進黨當局極力阻撓兩岸交流交往，但中國國家移民管理局公佈資料顯示，今年一季度，辦理台胞證人次同比上升 11.8%，台胞入境大陸人次同比上升 27.6%。請問對此有何評論?

國台辦發言人陳斌華表示，事實一再證明，要和平、要發展、要交流、要合作，是臺灣社會的主流民意。民進黨當局罔顧民意，逆潮流而動，註定失敗。

此外，對於中國發佈十項促進兩岸交流合作政策措施，台灣政府批評，這次多項措施屬於把「交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法」。

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台灣基進黨主席王興煥指出，中國國台辦發布的十項「惠台利多」政策，其實一切規劃都指向同一個目標：將台海問題「內政化」。 圖：台灣基進 / 提供

陳斌華批評，每當中國出台惠及台灣同胞的舉措，民進黨當局都統統抹黑。凡是有利於增進臺灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對。這種做法被台灣媒體譏諷為膝跳式反應、條件反射，遭到島內社會各界普遍批評和反對。

國台辦奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵、擋民眾獲利。

政論家矢板明夫今天也表示，中國的「惠台十項」是詐騙犯慣用的「騙婚」手段。綠營則普遍認為，「惠台十項」是裹著糖衣的毒藥。

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