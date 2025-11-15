台灣人公開的秘密？低收戶不只有豪宅跑車 王世堅再爆誇張行徑：直接堵死弱勢

雖美國對等關稅陰霾未解，但在AI熱潮帶動出口暢旺，行政院主計總處主計長陳淑姿日前透露，今年經濟成長率可望上修達到5%，如今；中經院、預估雙雙突破5%、甚至趨近6%。對於台灣正處於「最富有年代」，民進黨立委王世堅曾質疑，台灣貧窮率僅7.13%，遠低於歐美等先進國家，但事實上台灣的貧窮黑數很可能高達250萬人；他14日再於立法院質詢時談及「假低收」議題，強調政府的資源必須精準投放給真正需要的人。

會後，王世堅在臉書表示，他特別在委員會中向衛福部指出「假低收」的問題，這是一個存在台灣社會已久、大家都知道的秘密。他之前質詢時提過，台灣有高達250萬「窮人黑數」沒有被社會安全網接住；反之，這些濫用資源的假低收入戶正是「低收黑數」。政府社福資源有限，「假低收」的存在，不僅排擠了真正需要幫助的弱勢家庭，更連帶侵蝕了寶貴的教育、醫療資源，無疑是在變相擴大貧富差距。

王世堅揭露「為何有些低收戶總比我還有錢？」是許多民眾的疑問，他們接到許多基層反映，申請低收補助者，有人住豪宅、開跑車、頻出國旅遊、手拿最新款i Phone、名牌包。另外，這也可能造成堵死弱勢孩子「翻轉階級」，有民眾表示，有人利用低收資格，循「弱勢招生」管道擠進頂尖學府，政府保障弱勢教育權的美意，絕不應被濫用，更不該成為有心人士「走捷徑」的特權管道，​事實上因詐領低收補助被起訴的案例也不在少數，衛福部豈能繼續視而不見？

王世堅表示，上述亂象絕非個案，而是制度性漏洞的嚴重警訊，為此要求衛福部，要全面檢討審查制度、強化第一線訪視機制、完善並落實檢舉管道。他強調，政府的資源，必須精準投放到真正需要的人手中，絕不容許社福美意被濫用，更不能坐視公平正義的天秤，在「假低收」的侵蝕下持續傾斜。

