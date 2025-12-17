台灣人共同惡夢！冬天衣物難判斷乾透 一票人揭1妙招 台電也認證了

生活中心／王文承報導

由於台灣天氣濕冷，厚重衣物往往不容易曬乾，讓人難以判斷是否已經完全乾透。（示意圖／PIXABAY）

氣溫轉涼，不少人開始翻出冬季衣物，由於台灣天氣濕冷，厚重衣物往往不容易曬乾，讓人難以判斷是否已經完全乾透。一名網友就抱怨，即使用手觸摸，也分不清衣服究竟只是因天氣寒冷而冰冰的，還是仍殘留濕氣，貼文曝光後，引發大批網友共鳴。

冬天衣物難判斷乾透 一票人揭1妙招台電認證



一名網友在社群平台《Threads》發文指出，冬天時經常搞不清楚衣服到底乾了沒，用手摸根本無法判斷，直到穿在身上才驚覺衣服其實還是濕的，甚至整個人都散發出一股悶濕的味道，讓他相當困擾。

貼文一出，立刻引來許多網友認同，「活了幾十年還是被衣服騙」、「真的太真實了」、「冬天每天早上都在猜衣服乾了沒」、「跟我一模一樣，後來都直接收進來用烘的」。

也有不少人分享實用的判斷方法，建議改用臉來感受濕度，「用臉頰試一下就知道是冷還是潮濕」、「用臉蹭最準」、「臉真的比手靈敏」。另外，也有人建議搭配除濕設備使用，「衣櫥一定要放除濕」、「除濕機加電風扇效果很好」、「冬天都靠除濕機，不然穿之前還得重洗一次」、「收進來先除濕半天，穿起來超舒服」。

事實上，台電曾分享讓衣物更快乾燥的小撇步，將衣物放入紙袋中，再以吹風機吹乾，利用紙袋吸附濕氣來加速乾燥，但此方式僅適用於少量或小件衣物。

台電也提醒，使用除濕機乾衣時，切勿將衣物晾在除濕機正上方，以免衣物掉落遮住出風口，造成散熱不良；也不可將衣物直接覆蓋在除濕機上，並應避免在睡覺或無人看管時使用，一旦發現異常狀況，務必立即處理。

此外，台電呼籲，除濕時應關閉門窗，減少室外濕氣進入；搭配電風扇或循環扇，加速空氣循環對流，可進一步提升除濕效率；使用時也要與牆壁、窗簾等保持適當距離，並定期清潔濾網，才能讓衣物更快曬乾，穿得更安心。

