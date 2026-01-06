台灣人出國口味變了？紐澳超越日本成黑馬

▲日本依然是台灣人旅遊熱點，但是以成長幅度來看，紐澳衝上第一。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣旅客最愛去哪裡旅遊？根據雄獅旅遊6日官網所公布的「團體旅遊目的地」2025年搜尋成長榜，結果不只日本依舊最熱，還出現一個大黑馬，紐西蘭、澳洲搜尋量年增逾2.5倍衝上第一，顯示台灣旅客的目光正從傳統熱門點，轉向「長程、深度、慢旅行」的新玩法。

雄獅整理2025年官網團體旅遊目的地搜尋成長幅度排行，紐澳以倍數成長奪冠；第二名則是日本四國以及中國地區鳥取、廣島、岡山。第三名由馬來西亞與新加坡拿下，主打機位相對充足、物價與行程性價比高，再加上主題樂園帶動親子客群，成為短程出國的新熱門選項。其後依序為土耳其、日本東北、日本九州、義大利、歐洲、北海道、沖繩。

雄獅指出，日本仍是全年搜尋量冠軍，但成長幅度最亮眼的反而是東京、大阪以外的二線城市。以四國與鳥取、廣島、岡山為例，搜尋量年增52.7%，東北、九州也都有兩成以上增幅，反映旅客更想避開人潮、改走在地文化與更有主題性的深度行程。

至於奪冠的紐澳，雄獅認為動能主要來自航空運能回升與航班增班、聯營帶來的供給改善，加上約8到9小時的航程「剛好跨出亞洲但不會太累」，對想換口味、追求自然景觀的旅客更具吸引力；而疫後「回歸自然」與永續旅遊的風潮，也推升紐澳成為長程線復甦下的最大黑馬。

長程線方面，土耳其也擠進前段班，團體搜尋量年增37%。雄獅觀察，匯率與預算優勢讓旅客以相對親民的花費享受住宿與體驗，再加上直飛航班便利，以及卡帕多奇亞熱氣球等景點在社群曝光度高，讓土耳其成為年輕族群、小資族跨出亞洲的熱門選擇之一。

歐洲旅遊同樣回溫，其中義大利以單一國家之姿新入榜，排名第七，歐洲整體則在第八名。歐洲航點與轉機選擇逐漸穩定，旅行社在行程規劃上更有彈性；另外，近年影視作品帶動取景地朝聖風潮，也讓義大利的討論度明顯升溫。

