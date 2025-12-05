台灣人出國送零食「會被扔掉」 日本人曝原因：很困擾

台灣人熱愛赴日旅遊，近來社群上有不少旅客分享會帶零食或紀念品給當地人，引起不同意見討論，一派認為這樣會造成困擾，另一派則認為是暖心舉動，不應太苛責。不過，有日本人就表示，其實收到陌生人的食物會感到困擾，因為無法確認安全性，大多數會丟掉。

一名網友在社群平台Threads上分享，看到有台灣人在日本大阪勝尾寺排隊買達摩，帶零食、紀念品給不認識的日本人，讓他嚇到直呼「救命」。也有人詢問日本男友對於台灣人會帶小禮物送給日本人的看法，男友表示會感謝但很困擾，尤其是食物大家都會直接丟掉，該篇貼文也引來日本店員留言，坦言收到陌生人送的食物，因無法確認安全性，大多數只能不吃或丟掉，其實光寫感謝信，就足以傳達心意。

話題延燒到Dcard，網友普遍認為重點在送陌生人食物，「開心收下只是基本禮貌，如果在路上收到陌生人的感謝糖果餅乾，我是不敢吃的」、「最好不要送陌生人，服務業也不能直接拒絕客人」，更有人直言，如果在台灣不會因為店員很親切就特別準備零食、小禮物表達感謝的話，那為什麼出國要這麼做？

不過也有持相反意見的人，認為帶小點心出國，送給幫助自己或親切的當地人，很暖心，「收到的人還是會覺得滿暖心的吧，我覺得只要是善良舉動，大家都不要太苛刻吧，讓世界充滿愛」。

