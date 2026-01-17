台灣人出差：詐騙日本人！ 詐團食宿全包...結果人被逮了

一名26歲台灣籍呂姓男子，去年透過詐騙集團的「全額機票食宿補助」前往日本出差，連續向兩位民眾行騙，雖然第一單成功帶走400萬日圓，但在做第二單時卻被警方逮捕，如今法院開庭審理，他也承認犯行，而有鑑於詐騙事件頻傳，目前警方對於這類的案件也是高度警戒，懷疑背後有龐大的跨國犯罪集團。

綜合日媒報導，呂男於去年透過社交平台認識詐騙集團成員，對方聲稱去到日本行騙可以賺大錢，他隨後便申請簽證，以短期停留90天的資格待在日本境內，甚至連機票、食宿都是由詐騙集團支出，等同於拿公費前往日本「出差」，並且在10月16日接獲指令，要他從東京前往長崎上工。

報導中提到，詐騙集團要呂男前往指定公園，拿走事先準備好的證件，偽裝成財務部經理，在停車場內和一名60歲的上班族見面，成功對方騙走400萬日圓，不過後來想再做第二單時，卻遭到警方逮捕，長崎地方法院於本月15日開庭，他也當庭認罪。

根據檢方調查，呂男作案時所持有的全都是假證件，收完款後便將現金放在公園內，由另一名詐團成員前往回收，且車手都利用外籍人士以利製造調查斷點。

