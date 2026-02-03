台灣人到日本滑雪注意！日人揭「2大地雷」：恐害形象全毀

國際中心／游舒婷報導

台灣一對夫妻到北海道滑雪，疑似為了追求新鮮感，偏離指定滑雪道後迷路，通報後順利獲救。不過，台灣人到日本滑雪意外頻傳，在台日本人就點出兩個在日本滑雪需要注意的地雷，提醒台灣民眾要多加小心。

台灣人喜歡去日本滑雪，日本人點名有兩大地雷要小心。（示意圖／翻攝自pixabay

住在台灣的日本人「日本人的歐吉桑」在社群上分享，冬天有不少台灣人會去日本滑雪，就他觀察，現在日本人非常討厭救援「緊急危難的外國旅客」，如果是遵守規則，日本人較能接受，但是現在有些外國遊客不遵守規則，導致自己陷入危險，「日本人的歐吉桑」直言，這樣的狀況讓日本人相當反感。

近期台灣旅客因為滑雪讓警方緊急救援的事情也讓日本人出現激烈的負面反應，不少人都開始抱怨，因為救援費都是免費的。「日本人的歐吉桑」說，如果是自駕出車禍還能理解，因為是不小心發生的意外事故，但是高山的意外算是不尊重當地規則的後果，因此不少日本人不能接受。

「日本人的歐吉桑」表示，發生這些事，最可憐的就事當地工作的台灣人，每次發生這種新聞，影響的就是他們的形象，導致越來越多日本人用有色眼光看他們。

另一個地雷是，台灣人平時相當喜歡穿UNIQLO的發熱衣，但滑雪或登山時，千萬不可穿類似衣物，因為平時雖然相當保暖，但是如果是會流汗的運動，UNIQLO的發熱衣可能就是失去體溫的恐怖凶器，如果要去高山玩，建議選穿排汗功能優秀的運動內衣。

