台灣人北海道放鳥接機！日司機苦等2小時遭封鎖 網起底：高雄開便當店

近年來台灣人熱衷出國旅遊，其中日本更是首選目的地，東京、大阪、京都等大城市向來是觀光客最愛，隨著寒假、春節到來，一直到3月的「櫻花季」，更是台灣人赴日旅遊高峰，為了不想提著行李擠地鐵、趕巴士，許多台灣人都會預約「接機服務」，直接讓司機從機場送到飯店，然而近日卻爆出有台灣人遊北海道時放鳥司機，害得日本司機在寒風中苦等2小時，事件曝光後網紅「四叉貓」也肉搜出放鳥台灣人的真實身分。

一名經營日本全境旅遊包車服務的網友，昨（1）日在Threads發文詢問網友「有認識line是這位的朋友嗎？」原PO貼出幾張聊天記錄截圖，透露對方是1日落地北海道新千歲機場，該名客人預訂了公司的接機服務，不過原PO公司並沒有提前收取任何費用。

北海道新千歲機場。（圖／翻攝自Google map）

從聊天截圖中可以看到，原PO詢問航班號碼後，請對方加負責人的line好友，對方還詢問「在哪裡上車」，原PO表示「司機根據當天交通情況會告訴您上車地方，不會走太遠請您放心」，接著當天負責接送的日本司機也加入line群組，表示「您好貴賓、到達大廳見吧」，當天下午司機再次傳訊息「貴賓，取完行李麻煩說下」，不過卻遲遲等不到回應。

原PO表示，司機已經到達機場等待了2小時未見人影，打電話給對方，發現已經被他拉進黑名單，原PO直言「在日本信譽比較重要，我們也是要給司機算全部費用，如果要是取消請提前告訴我們都可以取消的，司機在機場等了2個小時，打電話才發現被拉進黑名單」。

貼文曝光後，網紅「四叉貓」也發揮肉搜專長，揪出事件主角真實身分，疑似是在高雄開便當店，並找到對方的臉書帳號，網友也紛紛湧入該便當店的Google評論區洗版，其他人則留言嘆「對不起，這位台灣人太丟臉了，在高雄的能否去店家提醒他一下，把錢給付了吧」、「他的Line、社群媒體資訊除了鎖住，還變更的很迅速，而且他發現自己的店名資料被查到，迅速變更了Google上的店名名稱資訊」、「他的店我以前在學校還算常吃耶」、「感覺上他是擔心沒趕上較為便宜的巴士，所以預定了接機當備胎」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了，把該給的錢給付了吧」。

