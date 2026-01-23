台灣人北海道滑雪「偏離雪道」受困山林 日警出動直升機救援

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

日本北海道旭川市今（23）日下午發生一起滑雪受困事件，一名台灣籍男子在當地滑雪場進行單板滑雪時，不慎偏離雪道，進入地形複雜的山區，因無法自行下山，緊急撥打日本110報案求助。警方接獲通報後立即展開搜索行動，並出動直升機協助，約莫1個半小時後成功將男子平安救出，所幸未受傷。

一名台灣人今（23）日下午在北海道滑雪，卻因偏離雪道受困山林，報警求救，日警出動直升機救援。（示意圖／Unsplash）

根據日媒《北海道放送》報導，當地警方指出，事發於23日下午2時左右，該名疑為台灣籍的男性遊客向警方表示，自己滑雪時誤闖雪道外區域，受困在雪場周邊的山林中，無法返回。警方隨即派員前往搜索，並同步出動直升機進行空中偵查。

經過約1個半小時的搜救，警方於下午3時30分左右，在旭川市神居地區、滑雪場附近山區發現男子行蹤，隨即由直升機將他吊掛救出。警方表示，該名男子意識清楚、身體狀況良好，未出現任何外傷。警方將進一步了解男子偏離滑雪道的詳細原因與經過。

