台灣人去日本泡湯帶1物 一票轟「明知故犯」 恐被送警局

一名網友到日本旅遊泡湯時，在大眾裸湯驚見台灣人拿手機，當場嚇到說不出話，事後他發文呼籲，泡湯絕對不要帶手機，否則可能被視為偷拍，嚴重甚至會被移送警察局，貼文上線後，許多人表示，這項規定不僅在日本，世界各地裸湯都一樣，是基本常識，湯屋通常都有明確標示，硬是攜帶手機就是明知故犯。

原PO昨（9）日於Threads發文指出，在日本泡大眾裸湯看到有台灣人拿手機，當場傻眼，直呼泡裸湯攜帶手機可能會被送到日本警察局，強調這是基本常識，呼籲「台灣人請大家告訴大家」。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友表示，在台灣泡大眾池裸湯也絕對不能攜帶手機，否則可能被視為偷拍嫌疑，甚至恐被移送警察局，且不僅是在泡湯時，連更衣室內也禁止拿出手機。

網友紛紛留言，「不管在不在日本，泡湯帶手機是超級奇怪的行為吧」、「不只日本呀，在全世界的裸湯都不該拿手機」、「請務必送他去警局」、「進更衣室就不可以了」、「我以為這個是常識」、「沒知識也要有常識，不然也要看電視」、「門口都有寫清楚，這是明知故犯」。

日本台灣交流協會曾在臉書發文指出，在日本泡湯有基本禮儀，包括禁止拍照、進浴池前先將全身沐浴乾淨、避免讓頭髮泡入池中、避免大聲喧嘩或聊天、換湯前要先沖洗身體，以及泡完後要大致擦乾身體。

更多中時新聞網報導

經典賽》歷年最強打線 守備多元添優勢

三層崎花海明開幕 全日遊園趣

出國買瘦瘦針 當心減重不成反傷身