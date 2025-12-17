台灣人去日本詐騙！遭逮數增10倍創新高 律師：恐關10年

台灣人在日本涉詐人數，相較去年暴增１０倍，創下新高。（圖／TVBS）

台灣人涉嫌在日本詐騙案件激增10倍！今年已有50人被捕，創下新高紀錄。詐騙手法包括假冒警察、投資詐騙及擔任車手等，遍布日本各地。有台灣人聲稱只是幫朋友拿取物品，卻在不知情下成為車手。專家指出，這些人多為20多歲年輕人，被「免費日本旅遊」等暗黑打工吸引而上鉤。律師提醒，即使不知情也難逃法律責任，最嚴重可能被終身禁止入境日本！

台灣人在日本涉詐人數，相較去年暴增１０倍，創下新高。（圖／TVBS）

根據統計，台灣人在日本涉及詐騙的案件從2023年的4位、2024年的5位，急遽上升至今年的50位，增加了10倍之多。這些案件遍布日本各地，在青森有25歲台灣人因拿包裹被懷疑是車手而被逮捕；長崎則發生投資詐騙案，騙走日本居民400萬日圓；東京有台灣人涉嫌擔任車手，詐騙金額達460萬日圓；大阪更有人假冒警察，騙取高達1000萬日圓。

廣告 廣告

台灣人在日本被逮捕，除了有的是假冒警察詐騙，還有的是投資詐騙、當車手。（圖／AI製圖）

日本法庭翻譯賀來小姐表示，今年已有2件台灣人當車手被捕的案例。她指出，這些人通常以觀光為目的到日本，聲稱是幫台灣朋友去特定地點拿取或放置物品，實際上卻是在拿錢或黃金，從去年就開始出現這種情況。賀來小姐強調，這些涉案人普遍年輕，多為20多歲，甚至有19歲的年輕人，被逮捕後至少要三個月無法與外界聯絡。

律師表示，在日本涉詐有可能最重關10年。（圖／TVBS）

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧表示，由於國人對到東南亞的警覺性較強，但對於日本的免費旅遊打工卻較缺乏戒心，導致涉詐人數大幅增加。這些詐騙集團通常以免費邀請前往日本旅遊、賺取外快或幫忙拿取物品有報酬等方式，吸引20多歲的年輕人上門。

律師陳薏喬提醒，每次詐欺行為的法定刑度可高達10年以下有期徒刑。即使只是幫忙拿個包裹或為了免費旅遊，都可能成為詐騙的幫兇，就算不知情也難逃法律責任。被捕後可能被宣告禁見，無法與外界聯繫，就算不起訴或緩刑也可能被列入黑名單，最嚴重者可能終身無法入境日本。

更多 TVBS 報導

詐團用2千元「騙到新北女會計232萬元」 車手當街遭逮

獨／緊張哥2年前模樣曝 「全程沒演技 只有感情」

陷「普發現金一萬」詐騙 台北婦接一通電話被騙300萬

詐團誆「毛髮放骨灰罈可改運」！七旬翁深信不疑 遭詐逾百萬

