台灣人又成失格旅人！京都站電梯口「1亂象」網看傻：還好意思笑中國

生活中心／林昀萱報導

台灣旅客在京都被拍下失格行為。（圖／Pexels）

台灣人最愛的國家之一就是日本，加上日圓匯率長期維持甜價，是許多人出國的首選地，不過卻頻傳台灣旅人失格事件。有網友上傳一張在京都車站附近拍下的照片，只見一堆貼著「Taiwan」貼紙的大型行李箱擋在電梯口卻不見主人，呼籲國人出門在外注意言行「不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家」。

近日才傳出在IG上超過10萬人追蹤的網美近日前往北海道旅遊，卻自備鍋子在飯店烹煮和牛火鍋，還開心發文炫耀引起台日網友撻伐。沒想到又傳出失格旅客事件。一名網友10日在臉書社團「京都自由行究極攻略」發文表示，在京都車站附近、人潮擁擠的連鎖店友都八喜（Yodobashi），竟然看到有一堆貼著「Taiwan」貼紙的大型行李箱擋在電梯門口，卻不見行李箱的主人。讓他不禁無奈感嘆：「希望喜愛京都的台灣朋友可以互相提醒，注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人，不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

廣告 廣告

這一幕也引起網友熱烈討論，網友紛紛留言：「很誇張耶！這是為了省coin locker的錢嗎？」「京都人不喜歡任何人，還是別去打擾人家了」、「沒用的，在台灣就是一堆臨停、暫停紅線的車，一堆放在騎樓的雜物，怎麼可能到國外就改？」「這樣的行為真的很丟臉，不管是哪裡來的人」、「可悲台灣人，五十步笑百步，還好意思笑中國沒水準」、「為了怕丟了，幫他們推到警察局報案吧」、「還好意思貼國旗」、「以前還有中國人幫台灣人扛最爛旅遊客，現在中國人減少，海水退潮就知道台灣人一堆沒穿褲子」、「我們在指著別人的時候，請記得4隻手指是對著自己的」、「我應該會寫張紙條留言，請他們不要丟台灣人的臉。」​

台灣旅客將行李箱放電梯口，人卻不知去向。（圖／翻攝自臉書社團京都自由行究極攻略）

也有人好奇詢問：「請問各位合格旅人會怎麼做？曾經在東京Bic Camera附近2、3個地方大型行李箱置物櫃都滿的，後來就推著逛。這麼一大團都推著逛也很妨礙其他客人吧？」其他網友則回覆：「還是得推著逛，遇到想逛的店派一個人找地方顧行李」、「我會安排好在沒有推大行李的時候去採買，自己也逛得輕鬆」、「合格的旅人是不會推著行李箱逛街的」。

更多三立新聞網報導

5縣市可望藍天變綠地？郭正亮認了點名「這人口大縣」注意：別只看6都！

朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火

徐嶔煌京都完婚！和新郎年齡差逾10歲 被問「日本人嗎」親自解答

中國人不來了！日本燒肉店崩潰哀號「幫幫我」 1張照曝真相千萬人朝聖

