台灣人口連23月負成長

行政院會擬討論、通過人工生殖法部分條文修正草案，適用範圍擴及單身女性及女女同婚者，同時新增受術配偶同意書機制，取代過往須由法院認定親子關係做法。圖為台北大安森林公園內玩樂的小朋友。

（中央社）

記者陳建興∕台北報導

內政部最新統計，截至一一四年十一月底台灣人口數為二千三百三十萬六千零八十五人，已連續二十三個月負成長；此外，十一月出生數七千九百四十六人，是繼一一四年四、五月出生數接連創下史上新低後，再度探底。另外，六十五歲以上人口數已突破四百六十五萬人，占總人口比率百分之十九點九九，逼近超高齡社會所訂老年人口數百分之二十大關。

內政部十日公布最新戶口統計資料，截至十一月底，人口數為二千三百三十萬六千零八十五人，與一一三年同期比較減少九萬六千七百一十人，平均每天減少二百六十四點九六人，與十月比較則減少四千七百六十八人。

廣告 廣告

新生兒方面，十一月出生數為七千九百四十六人，約每五點四分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之四點一五，較一一三年同期減少四千六百一十一人，也較十月減少一千五百一十二人。

截至一一三年，台灣新生兒已連九年負成長。而繼一一四年四月新生兒八千六百八十四人、五月八千四百三十三人接連創下史上單月新低紀錄後，十一月出生數七千九百四十六人，更是一一四年第三度下探歷史新底；整體來看，一一四年前十一月新生兒共九萬八千七百八十五人，全年新生兒總數要突破一一三年的出生數十三萬四千八百五十六人，有一定難度。

死亡數部分，十一月人口死亡數為一萬四千七百七十一人，平均約每二點九分鐘一人死亡，折合年粗死亡率為千分之七點七一，較一一三年同期減少八百六十一人，較十月減少一千一百三十七人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，十一月遷入人數為五萬九千六百九十六人，較十月減少二千八百九十八人；遷出人數為五萬七千六百三十九人，較十月減少四千六百八十三人，淨遷入人數為二千零五十七人。

台灣一一四年正逼近超高齡社會，截至十一月底，六十五歲以上人口數為四百六十五萬七千七百九十六人，占總人口比率百分之十九點九九。