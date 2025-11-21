台灣人吃壽司都點「1種魚」 他嚇到：在日本沒看過！

生活中心／饒婉馨報導

日本料理很受台灣人歡迎，除了拉麵、飯類以外還有清爽的壽司。YTR三原慧悟近日分享了，台日吃壽司的差異，並拍成一部短影音，至今已累積了17萬次瀏覽數，也意外掀起一波討論熱潮，他還透露自己以前跟台灣朋友出去吃壽司時，就有被嚇到。





一堆台灣人吃壽司用「1點法」這樣吃！日籍YTR嚇到：從來沒看過…

日本人循序漸進的吃法，是他們享受的方式。（圖／翻攝自三原慧悟 Mihara Keigo臉書）





三原慧悟（Mihara Keigo）是一名來台生活許久的日籍YouTuber，常在頻道分享台日文化、飲食或習慣差異，他於19日在臉書分享了一段1分鐘多的影片，以「日本跟台灣來壽司店的差異」為主題拍攝。他分別飾演台灣人、日本人兩個角色，並詮釋出去壽司店用餐的不同之處。他透露，日本人一開始通常會點「玉子燒」，因為這可以知道壽司店的水準，接著是吃味道清淡不油膩的白肉魚，當作味覺暖身的開場，隨後便是鮪魚等紅肉魚，讓整體的味道平衡的剛剛好，還會在中間加一個卷壽司，重置一下味覺，最後是吃油脂最多的魚料，不然其他味道會被蓋掉；表示「這樣循序漸進的吃法，就是日本人享受壽司的方式」。

廣告 廣告





一堆台灣人吃壽司用「1點法」這樣吃！日籍YTR嚇到：從來沒看過…

大多數台灣人吃壽司，從頭到尾只吃鮭魚，只是換調味、料理方式。（圖／翻攝自三原慧悟 Mihara Keigo臉書）





他接著示範台灣人的點餐方式，首先就是厚切的鮭魚，馬上讓人食慾大開，之後就只是換個調味或料理方式，但依舊都是鮭魚，直到結束用餐。他在片尾以本身日本人的立場提出疑問「台灣人…真的都是這樣嗎？」，還在文章寫下：之前跟台灣朋友一起去壽司店時真的嚇到了，「因為他們點壽司很特別，在日本沒有看過的感覺」。影片發出後，立刻掀起一票人共鳴「真的，鮭魚好吃」、「真的都是鮭魚開頭，鮭魚結尾」、「我是鮭魚ㄧ級棒」，還有鮭魚戰士表示「才不一樣，有鮭魚生魚片、鮭魚握壽司、鮭魚肚、煙燻鮭魚、酪梨鮭魚、炙燒鮭魚、炙燒鮭魚肚、焦糖鮭魚、炙燒起司鮭魚、炙燒明太子鮭魚、炙燒照燒鮭魚」；不過有另外一派人指出，「我個人比較愛吃蝦子類，貝類，才吃鮪魚」、「我比較喜歡先吃玉子燒」、「我是玉子燒放最後耶，當作甜點結尾」。





原文出處：一堆台灣人吃壽司用「1點法」這樣吃！日籍YTR嚇到：從來沒看過…

更多民視新聞報導

鹿港蚵仔煎「7人吃一盤共70…」老闆貼公告：盼互相理解！

日電梯赫見「中國人滾出去」！台網友曝1舉動免波及

日本男星接棒「挺中」表態！矢野浩二喊：是第二故鄉

