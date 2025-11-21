台灣人吃壽司「獨特點菜法」 日本人嚇傻：怎麼會這樣？

台灣人點壽司的方式讓日本人很訝異。示意圖／PhotoAC

台灣人對於日本壽司的接受度很高，近年也有許多日本知名壽司連鎖店進駐台灣。在台灣居住已久的日籍YouTuber三原慧悟日前發布影片，稱日本人點壽司是有順序的，而台灣人點壽司的方法讓他大為訝異，問：「台灣人真的都這樣嗎？」

三原慧悟表示，日本人到壽司店第一道點的一定是「玉子燒」，因為這道料理可以看出一間壽司店的水準。接下來開始點生魚片系列握壽司，會先選擇清爽的白肉魚，味道清淡不油膩，最適合當作讓味覺暖身的開場。接著就要叫一份「壽司的王道─鮪魚」，他說在白肉魚之後再吃紅肉魚，可以讓整體味道的平衡剛剛好。

廣告 廣告

接著，中場時間要點一份黃瓜捲，三原慧悟說，這樣可以讓口腔內的味覺「重置」，接著就可以開始狂點「期間限定料理」，因為最划算，他說：「這樣循序漸進的吃壽司，就是日本人享受壽司的方式。」一路吃到最後，一定要再來一份大腹這種油脂多的壽司，不然其他味道會被蓋掉。

但是，三原慧悟觀察，台灣人到壽司店從一開始就點鮭魚，吃完一盤後再接著繼續吃鮭魚，或是鮭魚相關的壽司，例如酪梨鮭魚，從頭到尾都在吃鮭魚，讓他忍不住問：「台灣人真的都這樣嗎？」

一名網友鄭重反駁三原慧悟的說法，說台灣人才不是只會吃鮭魚壽司呢，「有鮭魚生魚片、鮭魚握壽司、鮭魚肚、煙燻鮭魚、酪梨鮭魚、炙燒鮭魚、炙燒鮭魚肚、焦糖鮭魚、炙燒起司鮭魚、炙燒明太子鮭魚、炙燒照燒鮭魚」，讓網友笑翻。

也有網友留言「糟糕，真的都是鮭魚開頭，鮭魚結尾」、「日本人吃壽司的方式，跟吃法式料理的步驟很像耶」、「鮭魚好吃，小孩就是各種鮭魚重複點，白肉魚沒味道啊」、「我也是去壽司店點鮭魚八吃」。但也有網友說「沒有，我沒有特別喜歡鮭魚很容易膩」、「沒有喔，我會吃多樣的握壽司，每樣頂多吃兩盤」、「我是蝦壽司從頭吃到尾，沒有其他選項」、「鮭魚我不行，都吃白魚類」。



回到原文

更多鏡報報導

男子3天無法排便！醫檢查大驚：菊花裡面有瓷杯 下場超慘

不是雙北！2024家庭儲蓄排名出爐 這縣市奪下全國冠軍

去日本「走路太多」半夜抽筋！她上網求救 網友提超強招數解決