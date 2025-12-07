台灣人吃泡麵超愛加「這一物」！韓國人一吃愛上

（記者周德瑄／綜合報導）一名來台念書的韓國留學生，因室友一句「加一顆蛋人生會好一點」而首次體會台灣泡麵加蛋的魅力，原本辛辣的麵瞬間變得更溫柔順口，讓他驚呼竟多了「幸福感」。這段在 Threads 分享的經驗引來台灣網友熱烈回應，不少人直呼加蛋是泡麵的靈魂，也有人笑說在台灣遇到八成的問題，都能靠一顆蛋解決，讓他逐漸理解加蛋文化背後的日常意義。

示意圖／留學生聽從室友建議在泡麵中打入雞蛋，發現口感變得更加溫柔順口。（AI生成）

這名留學生表示，受到網紅影響來台三個月後，他才真正感受到台灣人對雞蛋的狂熱。第一次煮辣味泡麵時，室友主動建議加入雞蛋，他半信半疑照做後，驚訝發現口感瞬間升級，彷彿從速食變成料理。他將心得發文後，吸引大量討論，有人分享加蛋能讓湯頭變濃郁，也有人認為這能補足泡麵的營養感與療癒感。

許多台灣網友也在留言區熱情教學，建議加入青菜、肉片或火鍋料，能讓泡麵從宵夜變成小火鍋，讓這名留學生忍不住也越加越多料，開玩笑說自己「看起來已經是台灣人了」。有人更把加蛋視為台式生活哲學，認為不是信仰，而是必須，甚至堅持半熟蛋才是完美吃法，展現台灣人獨特又親切的飲食文化。

