台灣人嘲諷香港大火「像101煙火」？被抓包疑似中國網軍嫁禍

大陸中心／朱祖儀報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，釀成重大傷亡。（圖／AP授權）

香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，截至今（27）日下午16時已有55人死亡，令各界萬分悲痛。但沒想到竟有一名疑似「假冒台灣人」的網友，在香港大火貼文下方留言，「你們也有101煙火？」引起公憤，也有人起底該帳號，懷疑是中國網軍嫁禍。

據了解，宏福苑26日火警延燒7棟大樓，大火難以撲滅，不僅住戶受害，還有消防員殉職。當地媒體指出，宏福苑此次火警為少見的5級大火，是30年以來最嚴重火警。不少香港網友PO出大火畫面，透露火勢擴散的速度非常快，「不到10秒就從底層火光變成火柱」，現場爆炸聲也變得很大聲。

沒想到當各界都在哀悼香港惡火時，竟有一名疑似假冒台灣人的網友在Threads留言，「你們也有101煙火？」瞬間引爆全場怒火，「身為台灣人，也是消防員，此刻我真的覺得你很丟臉」、「對不起香港人，台灣的垃圾飄出海了」、「大廈裡全都是人命，拿這些開玩笑真的是有病吧。」

一名疑似「假冒台灣人」的網友嘲諷香港大火。（圖／翻攝自Threads）

隨後有網友查出該帳號註冊電話號碼是「+81」開頭，是日本電話註冊，還用簡體字留言自稱是「中國台北人」，眾人不禁質疑他是中國網軍，故意想挑起台港不滿情緒，「這個人是假台灣人吧？認真觀察你的回應留言發現你根本就中國人！不要來這邊挑撥離間欸。」

民進黨立委黃捷也在Threads發文表示，香港火警令人無比心痛，身為台港友好連線會長的她，也提醒大家，網路上有少數極端帳號，在嘲諷苦難、離間台港情誼，「嚴正譴責極端的帳號刻意分化，絕對不代表多數台灣人」，最後她也誠摯為香港祈福，「天佑香港！」

