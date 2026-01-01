台灣人在中國殺台灣人 中國服刑後「折抵」台灣刑期
趙姓男子在中國殺害台灣籍林姓男子，在中國服完八年五個月刑後回台，被檢方起訴，但雄院審結，認為趙男在中國服完刑，「折抵」台灣刑期，依傷害致人於死罪判五年六月徒刑，但免其刑的全部執行。可上訴。
判決指出，一0六年一月十八日下午三時許，趙、林兩人因台幣兌換人民幣事宜，林欠廿九萬元沒有還給趙男，雙方爆發肢體衝突，林就先拿高壓鍋砸趙，趙也拿了水果刀還擊。結果刺入林男的胸部後傷重不治。
趙男在中國被公安逮捕，廣東省廣州市中級人民法院，於一0六年十月，判他十月徒刑，經三次減刑，共計減刑一年七月，共執行八年五月，一一三年六月十七日服刑期滿後返台，雄檢依殺人罪起訴。
雄院審結，認為趙男在中國法院判刑確定後，並已執行完畢，我國法院雖不受其拘束，而仍得依法審判，但趙男已在中國坐完牢，已具有懲戒之效用，足以折抵法院所量處的有期徒刑，認為沒有再執行的必要，因此依傷害致人於死罪判徒刑五年六月，但免其刑的全部執行。
