▲台灣人在菲律賓開店闖出一片天，「推7下按摩 」成長灘島旅客放鬆愛店。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／菲律賓 報導】菲律賓長灘島近年再度成為台灣旅客的度假首選，隨著菲律賓皇家航空直飛班機開航，台北飛長灘僅需 2.5 小時即可抵達，交通更快速、旅遊更輕鬆。加上菲律賓現行對台免簽，只需上網完成 Etravel 登錄並截圖 QR Code，即可快速通關，許多遊客笑稱：「省下的台幣1500簽證費，剛好拿去按摩最划算！」

▲台灣人在菲律賓開店闖出一片天，「推7下按摩 」成長灘島旅客放鬆愛店。（記者蘇彩娥攝）

廣告 廣告

而在眾多按摩店之中，由台灣人創立的 「推7下按摩 MASSAGE SPA」 近年在長灘島聲名大噪，成為許多台灣旅客指名必訪的放鬆據點。店主「Seven7（達哥）」是一位來自台灣的資深導遊，在長灘島生活超過 14 年。因為長年帶團、深深愛上海島生活，他走遍無數按摩店卻常常踩雷，於是萌生念頭：「既然找不到理想的按摩，不如自己開一間，把標準做給自己和客人。」

▲除了按摩店，Seven7 也創立了台灣茶飲品牌 「7 PCUP’S 7杯 • TAIWAN TEA」，主打烏龍、青茶、紅茶與鐵觀音等台灣茶品。（記者蘇彩娥攝）

走進「推7下按摩 MASSAGE SPA」，能立即感受到與一般按摩店不同的乾淨與舒適。店內共有 9 張按摩椅，空間明亮、充滿長灘島意象：牆面與天花板繪有沙灘、夕陽、風帆、椰子樹，連廁所都以叢林風彩繪，讓人彷彿置身熱帶藝廊。

▲目前台灣是唯一擁有直飛長灘島航線的國家之一，機程短、通關快，海島生活輕鬆愜意。（記者蘇彩娥攝）

每位按摩師皆受 Seven7 親自訓練，強調手法專業確實、按到位又有效。從足部清潔開始到深層按摩，都讓旅客紛紛大讚：「技術真的太強」、「按摩一次根本不夠」，甚至還有人連續三天報到，把旅程變成「每天按摩的度假行程」。

除了按摩店，Seven7 也創立了台灣茶飲品牌 「7 PCUP’S 7杯 • TAIWAN TEA」，主打烏龍、青茶、紅茶與鐵觀音等台灣茶品。凡到推7下按摩的客人皆可獲得一杯 7CUP’S 飲品，採外帶杯設計，喝不完也能直接帶走，不少旅客表示：「在長灘島喝到熟悉的台灣茶，真的太感動！」

值得一提的是，台灣知名藝人 911 的健志、高爾宣，也曾特地造訪 7CUP’S，在社群掀起討論，讓品牌在長灘島與台灣旅客間更加受到矚目。

Seven7 分享，他常觀察到一個有趣現象：「走在長灘島到處都是韓國人，但用餐時間韓國人卻不見了。」原來他們都在支持韓國人開的餐廳、甜點、按摩或海上活動。他說：「韓國人出國仍支持自家品牌，這種民族凝聚力真的很佩服。」

反觀台灣旅客，剛到長灘的前三天往往都想吃網紅店或當地美食，直到某天吃到「太鹹、太甜」的異國口味，才會跑來 7CUP’S 買台灣茶，說著：「還是家鄉味最對味。」

也因為早早洞察旅客文化，Seven7 成功經營菲律賓與韓國市場，讓品牌逐漸站穩腳步。他說，他最希望看到的是：「有一天台灣人也能像韓國人一樣，用行動支持自己的品牌。」

目前台灣是唯一擁有直飛長灘島航線的國家之一，機程短、通關快，海島生活輕鬆愜意。品冠旅遊近期推出一系列全新亮點行程，包括泳池泡泡派對、BBQ自助晚餐、水晶鑽石號離島巡航、海上觀景平台菲式午宴，以及現場歌手即興演唱、SUP 立槳、獨木舟等多元海上活動。行程節奏豐富又放鬆，讓旅客能在海天之間盡情釋放壓力，感受純粹的度假魅力。

如果你嚮往「每天游泳、每天按摩」的悠閒假期，長灘島正是最理想的選擇。跟著品冠旅遊出發，不論是想在沙灘上恣意放空、體驗台灣人經營的高品質按摩，或是在熱帶午後喝上一杯熟悉的台灣茶，都能讓旅程更加悠哉、療癒、充滿儀式感。

台灣人在海外奮鬥的故事正在長灘島持續發光，「推7下按摩 MASSAGE SPA」與「7 PCUP’S」成為旅客到長灘島最暖的海島據點，也象徵著台灣品牌在國際舞台上默默扎根、穩健成長，並以堅持與熱情不斷向外延伸、持續發芽茁壯。