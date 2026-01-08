台灣人均出國次數超越日韓！年均每人2.45次、這兩地仍是台人最愛

Trip.com 公布《台灣旅遊趨勢報告》，台灣人2025年每人平均出國2.45次，超越日本、韓國。示意圖，取自unsplash



根據一站式旅遊平台Trip.com報告顯示，台灣出境旅遊市場持續回溫，台灣人出國次數甚至超越日、韓，平均每人出境次數高達2.45次，整體呈現「短程化」、「年輕化」與「體驗導向」三大關鍵趨勢，旅遊版圖也從傳統一線城市，快速延伸至兼具性價比與獨特風格的鄰近二線目的地，其中沖繩年增幅高達1,600%，是訂單增幅最高的區域。

根據旅遊平台Trip.com統計2025年航班數據顯示，台灣旅客出國次數超越日、韓，平均每人出境2.45次，高於日本2.26次、南韓2.30次，和亞洲旅遊成熟市場，如新加坡3.12次、香港2.95次也相去不遠。

進一步分析航程結構，短程航線（2000公里以下）佔比高達59%，中程航線佔37%，長程航線則僅5%。對應熱門出境目的地前10名全數位於亞洲市場，日本、南韓穩居前2名，其後依序為中國大陸、越南、泰國、香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡與澳門，數據顯示台灣旅客平均飛行時間約3.7小時，相較於全球平均的4.63小時，反應台灣旅客對「飛行時間短」的旅遊模式偏好明確，顯示「高頻快閃」已成為主流旅遊型態。

至於最受台灣旅客歡迎的景點，根據統計旅遊指南排行榜，香港迪士尼樂園、日本環球影城、東京迪士尼系列持續穩居人氣前段班，顯示大型主題樂園依然是跨世代共通的旅遊吸引力。值得注意的是，南韓釜山與日本沖繩相關景點的成長表現尤其亮眼，釜山海雲台藍線公園、明洞商圈等景點的訂單與瀏覽量出現數倍成長，沖繩景點的訂單量年增幅更超過1600%。顯示台灣旅客正加速從東京、大阪、首爾等一線城市，轉向兼具地方特色、自然景觀與高性價比的鄰近二線城市。

從年齡結構觀察，千禧世代（Y 世代）將以 47% 成為出境旅遊主力，Z 世代佔比達 26%，顯示年輕世代在旅遊消費與趨勢形成中的影響力持續擴大；X 世代則佔 24%。整體而言，台灣旅遊市場呈現明顯年輕化，也帶動旅遊內容從「走馬看花」轉向「體驗為王」。

至於國旅方面，台中與南投瀏覽量年增幅分別達126%與220%，成為近年台灣成長最亮眼地區，其自然景觀、慢活節奏，加上中短程移動的便利性，讓中台灣逐漸成為台灣在地假期放鬆、輕旅行首選。

若從全球旅客入境數據來看，雙北及台中、高雄、宜蘭是最受歡迎的台灣目的地，整體行程高度集中於交通便捷、資源豐富的指標型城市，並以台北為核心，向中、南部重點城市延伸。

