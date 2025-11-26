台灣人均年用電高達1.2萬度 童子賢示警：只靠綠電支撐不了！

和碩科技董事長童子賢指出，台灣人均用電1.2萬度，綠電支撐不了龐大用電。（圖／中時記者柳名耕攝）

和碩科技董事長童子賢25日出席COP 30「台灣觀點．聚焦全球」全解析論壇，再次示警台灣的能源結構與減碳困境；直言台灣目前的減碳進度「嚴重落後國際」，呼籲政府應正視全球氣候變遷的急迫性，檢討能源政策，主張必須推動核能、水力、綠能「核綠共存」，才能有效支撐台灣龐大的用電需求，並達成減碳目標。

回顧人類文明史與能源發展的關係，童子賢強調，從工業革命以來，生產力大幅提高的同時，也帶來了氣候變遷的巨大威脅；並引用科學數據與歷史案例，包括小冰河期對社會動亂的影響，以及全球科學家對氣溫上升的精確推測，證明氣候變遷與人類工業活動密切相關，並強調目前國際公認的攝氏1.5度溫控防線已面臨失守。

童子賢指出，台灣的能源結構面臨嚴峻挑戰，目前人均年用電量高達1.2萬度，遠高於日本和德國，反映了國內高耗能產業佔比高，而台灣主要的污染排放源中，用電占一半以上，交通運輸佔13％到15％，兩者合計造成台灣約7成的污染，並強調在全球500個最大的二氧化碳排放點中，台灣竟占了8個，台中火力發電廠、中鋼、中龍鋼鐵等皆榜上有名。

在乾淨能源使用方面，童子賢表示，台灣在1985年核能使用高峰期時，乾淨電力曾達到63％的水準，然而，到2024年，台灣的乾淨能源比例已大幅降至僅約17％（包含核能佔4.2％），遠低於全球平均的41％。

「只靠綠能支撐不了人類社會龐大的用電」童子賢強調，而台灣想追上國際減碳進度，須從根本上調整能源結構。他認為，全球的經驗顯示，新興的太陽能和風力發電目前僅貢獻全球約14％的電力，要滿足日益增長的用電需求，應納入其他穩定的乾淨電力來源。

童子賢建議，台灣應效法國際，推動核能、水力與綠能「核綠共存」的策略，讓發電的乾淨程度大幅提高。他舉例瑞士、歐盟等國，即便有部分國家經歷核電爭議，但整體歐盟核能佔比仍達23％，且全球有22個國家（佔全球GDP 8成）共同呼籲核能應增加3倍。

