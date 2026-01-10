台灣人均GDP估今年突破4萬美元 學者曝隱憂
2026年揭開序幕，台灣今年可望迎來人均GDP超過4萬美元的時代，具有劃時代意義。不過人均4萬美元的背後隱含匯率、人口負成長、產業及就業人口不均等課題，牽動長期經濟成長動能，學者提醒台灣產業K型化問題愈來愈嚴峻，必須盡速改善服務業低薪狀況，扭轉產業K型化的局面。
主計總處去年11月底的經濟預測揭露兩項好消息，一是人工智慧（AI）需求超乎預料強勁，激勵台灣2025年經濟成長率大幅上修至7.37%，為15年來最佳水準，在此高基期下，2026年仍有3.54%的成長率；第二，隨著國內生產毛額（GDP）規模迅速擴增，主計總處預測2026年人均GDP突破4萬美元大關，達4萬951美元。
回顧過去，台灣人均GDP自1992年突破1萬大關後，花了20年，於2011年登上2萬關卡，2021年飛越3萬美元後，從3萬美元至4萬美元僅花了6年時間，速度之快，凸顯台灣產業結構已有根本改變。
國際貨幣基金（IMF）最新預測指出，由於國際市場對先進半導體的強勁需求，2025年台灣人均GDP已超越經濟強國南韓，並領先日本。
分析台灣人均GDP超越日韓的關鍵之一，來自於人口負成長與匯率。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰坦言，以美元計價的人均GDP，匯率絕對是重要因素，尤其跨國比較時，各國的匯率升貶對結果影響很大。
此外，人均GDP公式為GDP除以總人口數，台灣總人口於2020年開始負成長，雖然2023年短暫回升，2024年又重回負成長，且根據國發會人口推估，總人口數將一路下滑。蔡鈺泰表示，人口變化速度緩慢，但分母變小，也會讓人均GDP擴大。
中央大學經濟系教授吳大任進一步指出，主計總處預估2025年經濟成長率破7%，台股近期也突破3萬點，雖然經濟數據亮眼，但就業結構與產業表現不均；近年經濟成長主要引擎是出口，目前台灣就業人口約1100多萬人，其中700多萬人在服務業，與出口沒有太大關聯，直接受惠出口紅利的半導體相關就業人口僅30多萬人，即便是廣義電子業也只有約100萬人，占全台就業人口比重非常小。
吳大任示警，台灣產業K型化問題愈來愈嚴峻，「當務之急是把服務業拉起來，大家就會有比較好的感受」，建議政府應想辦法創造商機、創造需求，從吸引人流下手，才能根本解決問題。
國發會副主委高仙桂近日於立法院談及產業不均議題時則指出，政府朝三大策略著手，一是續保台灣在AI、半導體競爭優勢；二是透過AI賦能，協助傳統產業、中小微企業及服務業進行產業轉型與升級，政府力推的AI新十大建設當中，強化創新應用、百工百業升級轉型也是重點項目；第三，強化內需產業，包含金融業、觀光旅遊、都市更新，希望多管齊下，讓產業得以均衡發展。
