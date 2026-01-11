台灣人均GDP睽違22年超車南韓！韓媒嘆：我們變窮了

國際中心／陳佳鈴報導

隨著台積電在先進製程上狠甩三星，帶動台灣科技產業鏈蓬勃發展，這股強勁動能正式反映在經濟數據上。根據韓媒《朝鮮日報》引述最新官方統計，台灣去年（2025年）人均GDP達到3萬8748美元，一舉超越昔日勁敵南韓的3萬6107美元，這也是自2003年以來，台灣睽違22年首度在人均所得上擊敗南韓。

韓媒崩潰！12年跨不過4萬關卡

南韓財政經濟部與韓國銀行今（11）日公布的數據顯示，南韓經濟正陷入嚴重停滯。南韓去年人均GDP不升反降，較前一年下滑0.3%，出現3年來首度倒退的窘境。更令南韓各界憂心的是，自2014年踏入「3萬美元俱樂部」後，南韓已連續12年卡關，遲遲無法突破4萬美元大關。反觀台灣後勢看漲，繼2021年突破3萬美元後，預計今年將率先衝破4萬美元門檻，雙方差距正持續拉大。

匯率重貶！南韓人實質變窮了

針對南韓人均GDP被台灣超車且停滯不前的主因，專家分析關鍵在於「低成長」與「貨幣貶值」。南韓去年全年經濟成長率僅1.0%，創下近5年來新低；加上韓元兌美元匯率大幅貶值約4.3%，導致換算成美元後的GDP規模嚴重縮水。換言之，在經濟大餅沒有做大、貨幣價值又縮水的情況下，南韓民眾的購買力嚴重受損，實質感受就是「變窮了」。

專家示警！沒競爭力難翻身

國際貨幣基金組織（IMF）悲觀預估，南韓要等到2028年才可能觸及4萬美元人均GDP的目標，恐落後台灣數年。世宗大學教授金大鍾（音譯）示警，匯率反映的是國家經濟的「基礎體力」，若產業競爭力無法提升、匯率持續不穩，國民生活水準將難以改善。

