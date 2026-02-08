台灣人均GDP超車日韓，民眾卻無感？郭正亮揭1嚴重失衡現象：錢都被公司賺走了

台灣人均GDP預計突破4萬美元，超越中國、日本與韓國，但因分配不均，薪資與GDP嚴重失衡，民眾普遍對高GDP無感。前立委郭正亮於節目《大大平評理》表示，若GDP換成年收入，韓國將立刻追過台灣。郭正亮表示，民眾之所以對人均GDP無感，主要原因就是錢都被公司賺走了，沒有分配。

郭正亮說道，該現象之所以在台灣特別嚴重，是因為台灣沒有勞工運動，造成都是慣老闆。而這項問題無法透過稅制改革解決，因為需要公司高層決策同意，法令上無法強制規定「我們又不是共產主義」。

郭正亮指出，而日本在年收入上之所以居台灣之後，是因為日幣最近一年貶值了40%，這不會是長久的，但政府一直吹這個。對於GDP無法轉為年收入的問題，政府都拿不出辦法。韓國之所以能在年收入超前台灣，不只是因為勞工運動，也因為該國產業較平均。台灣高科技產業以及金融保險業只占總人口12%，12%的人口撐起了台灣對外出口的75%。

郭正亮說道，民眾只能透過買股票拉起收入，從股市得到補貼，但大部分的台灣民眾是沒有辦法買股票的，有效帳戶只有約300多萬，公司收入會反映在股價上，可是沒有反映在員工收入上。這種台灣經濟的核心問題，其實也不能只怪總統賴清德，因為從前總統蔡英文時代一路就是這樣走，並且越來越嚴重。

郭正亮指出，政府不可能不懂問題，而是故意不看問題。因為包括財信傳媒董事長謝金河等人均有提過該問題，台積電以及其周邊供應鏈占台灣股市52%，台積電一家就占了約40%，該現象越來越嚴重。台積電賺的錢真的分給員工的，可能也是很小的比例。



