台灣人均GDP超車日韓？賴清德喊「明年破4萬美元」：國家有錢就要減稅

資深媒體人周玉蔻22日在臉書分享，總統賴清德出席了一場未公開的活動，詳解台灣經濟發展，賴清德喊話，明年2026年台灣的國民年平均所得，可望達到4萬美元，且在會中強調，台灣大型企業繳了很多稅，「國家有錢，就要減稅」，其中包括私立大學學費補助、長照、租屋等政策，是讓台灣民眾對人均GDP破4萬美元有感的主因。​

周玉蔻透露，在一個未向媒體公開的活動中，聽了賴清徳花了26分鐘，即席詳細解說台灣經濟發展，從馬英九未能實踐的「633」到今年前3季5%、8%、7%的經濟成長率的過程與演變。內容紥實，沒有演講稿、沒有ppt，沒有小抄。

周玉蔻說，她的學長，資深經濟記者出身的盧世祥，一向對政治人物要求嚴格，他也在現場。自己詢問他對賴清德一席言談的看法，他矜持的笑笑，點點頭：「對！他今天講的真的很好。」旁邊好幾個人都跟著笑了。七嘴八舌中，有人說，還全程台語呢，她回應，對啊，「最重要的是我每一句都聽的懂耶」。「那是你的台語聽力進步了？」吳嘉隆問。「可能吧！」不過，「我覺得是賴清德的台語講的太好聽、發音十分正確的關係吧！」大家都笑了。

周玉蔻提到，周六上午，這場演說雙重收穫：練台語、聽現任總統說台灣經濟發展的內涵與展望。更重要的是，賴清德重申主計處今年9月提出的數字表示，明年2026年台灣的國民年平均所得，可望達到4萬美元。這個數字，原先預期是2030年達標。

周玉蔻提到，賴清德好幾次強調，大型企業繳了很多的稅，國家有錢，就要減稅，讓很多人不必繳稅；要照顧需要照顧的人，私立大學學費補助給個別學生、長照、租屋等政策。這些才是讓台灣民眾對人均GDP破4萬美元有感的主要原因，總統說了，很好，希望政府貫徹執行，多多讓大家知道。



周玉蔻表示，對了，賴清德還講到了川普、高市早苗對台灣真心友善、支持的事實。他還一一陳述台日關係緊密的故事，很多日本政要來台灣訪問「石破茂來了，回去後當上首相，高市早苗來了，回去也當上了首相」，說著說著，賴清德自己先笑了。



