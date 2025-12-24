台灣人均GDP超車日韓 IMF預測在亞洲19國中名列第四

據國際貨幣基金（IMF）預測，全球對先進半導體強勁需求帶動下，台灣今年的人均收入不只超車南韓，也持續領先日本。

美國新聞周刊（Newsweek）報導，IMF估計，有「矽島」之稱的台灣，2025年人均國內生產毛額（GDP）達37,830美元，在亞洲19國中名列第四，勝過第五名南韓的35,960美元、第六名日本的34,720美元。

這也是23年來台灣人均收入首次超車南韓。據新聞網站「亞洲哨兵」（Asia Sentinel），台灣人均GDP已在去年首次贏過日本，今年將延續此一趨勢。國發會主委葉俊顯將此歸功於台積電的巨大成功、以及人工智慧（AI）等晶片產業的旺盛需求。

據新聞周刊排行，亞洲19國中，排名第一到第三依序是新加坡（94,480美元）、澳門（74,920美元）、香港（56,840美元）。石油和天然氣資源豐富的汶萊，位居第七。第八到第十分別是馬來西亞、中國大陸和泰國。

人均GDP即GDP除以總人口數，經濟學家常用這個指標比較各國平均財富水準。人均GDP較高，一般表示更容易取得商品和服務、國民生活品質也更好。由於各國人口差距大，人均GDP比原始國民所得更有意義，但這個指標有其侷限，不應視為絕對標準。人均GDP可能掩蓋了嚴重的收入不均，而且未經過通膨或生活成本調整。

今年9月，台灣與南韓官方估計數據已顯示，台灣2025年人均GDP有望超越南韓，台灣預料為38,066美元，高於南韓的37,430美元。這種變化凸顯台灣在AI熱潮下躍居全球科技和經濟重鎮，南韓則因缺乏結構改革，競爭優勢減退，成長動能減弱。

此外，台灣預計還會搶先南韓、達成人均GDP 4萬美元的目標。台灣人均GDP明年預料升至41,019美元，為歷來首次突破4萬美元，南韓則要2027年才會達陣。

