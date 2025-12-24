台灣人均GDP118萬元 全民無感

台灣今年人均GDP可望達到3萬7827美元（約新台幣118.8萬元）超越日韓。圖為台北信義區街景。（王英豪攝）

美國《新聞週刊》（Newsweek）23日報導，根據國際貨幣基金（IMF）數據顯示，2025年台灣的人均GDP在亞洲主要經濟體位居第四，這是23年來首度超越韓國，同時持續領先日本。分析稱，由於全球對先進半導體需求高漲，「矽島」台灣的經濟終於勝過「經濟強國」韓國。

IMF以「人均GDP」作為衡量平均國民財富與生活水準的重要指標，將GDP除以總人口，以利經濟體做比較。《新聞週刊》依據IMF的11月《世界經濟展望》數據進行排名，台灣今年人均GDP將達3萬7827美元（約新台幣118.8萬元），明顯高於韓國的3萬5962美元與日本的3萬4713美元，已躋身區域前段班。

矽島經濟崛起 薪資不如日韓

新加坡以9萬4480美元在東亞經濟體穩居第一，全球僅次於列支敦士登、盧森堡、瑞士與冰島等全球最富裕經濟體。澳門以7萬4920美元居第二，香港則以5萬6840美元排名第三。台灣位居東亞第四，正式領先第五的韓國與第六的日本，台灣在2024年已經首次超越日本。報導也提及，因新台幣近年貶值幅度遠不及日圓，台灣人均GDP超越日本屬於必然結果。

國發會主委葉俊顯接受《新聞週刊》訪問表示，台灣經濟崛起應當歸功於台積電的快速發展，以及人工智慧等產業帶來的強勁半導體需求。

但智庫「經濟學人資訊社」亞洲首席經濟學家馬志昂（Nick Marro）去年向獨立媒體《亞洲哨兵》（Asia Sentinel）指出一項潛在盲點：如果以美元比較平均月薪，就會發現近年來台灣薪資已有所成長，但日韓的薪資水準依然遠高於台灣。他警告，台灣薪資低於東亞其他經濟體，削弱對國際人才的吸引力。

平均總薪資73萬 6成9達不到

根據主計總處最新統計，2024年全台受雇員工薪資的平均總薪資73.2萬元，遠高於中位數54.6萬元，這是因為極端高薪族群拉高平均值，以致有68.75％低於平均薪資，多數勞工對人均GDP衝高無感。

全體受僱員工薪資由高至低分為10組，最頂端的高薪族群年薪約133.6萬元，最低端的打工族年薪僅33萬元，中間薪資階層則成長溫吞，反映出台灣產業傾斜，高GDP與高薪集中在特定產業與高階職位，並未雨露均霑至所有勞工，淪為紙上富貴。

國民黨立委賴士葆指出，GDP再怎麼高，也是半導體等高科技撐出來，問題是全台灣三分之二的勞工拿不到平均薪資，以所得平均值來大讚台灣經濟好，實在太虛幻。

紙上富貴 藍委轟實在太虛幻

賴士葆強調，台灣半導體產業一枝獨秀，就是道地的「荷蘭病」，股票、指數拚命漲，傳統產業卻苦哈哈，但事實上傳產才養活最多勞工，如果真要知道台灣人民的經濟水準，應該看中位數會比較貼近現實。

依《新聞週刊》報導，汶萊、馬來西亞與中國分居七、八、九名。文中特別提到，汶萊得益於石油和天然氣收入，以及人口極少兩項因素。IMF數據顯示，馬來西亞人均GDP為1萬3900美元，中國為1萬3810美元，兩者已相當接近，但仍與前段存在明顯落差。泰國、蒙古、印尼、越南與菲律賓則分列其後，柬埔寨、寮國、東帝汶與緬甸位於榜單末段。